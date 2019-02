– Her er det umulig å gå uten brodder, sier Grete Friis-Gundersen. Hun mener det er urimelig at kommunen bøtelegger private grunneiere, når de ikke gjør en god nok jobb selv.

Torsdag var Bergens Tidende med Bymiljøetaten på kontroll av glatte fortau. Det ble gitt totalt 22 gebyrer.

Barnehage fikk bot

Miljøkonsulent i Bymiljøetaten, Ole Bjørgen sier de også kontrollerer fortau utenfor bygg som eies av kommunen.

– Etter torsdagens kontroll, ga jeg fire bøter for glatte fortau utenfor bygg som tilhører kommunen. Det er en selvfølge at jeg kontroller disse fortauene også, sier han til BT.

Det er Etat for bygg og eiendom som er Bergen kommunes grunneier. De opplyser at det er brukerne av byggene som har ansvaret for å sørge for at fortau er gangbare.

– Barnehager og skoler som bruker kommunaleide bygg, benytter blant annet Bergen Bydrift AS sine tjenester for vintervedlikehold, opplyser leder for driftsenhetene i Bergen, Sveinung Polden. Han forteller at Bydrift har en avtale om hvilke områder de er ansvarlige for.

Da Bymiljøetaten kontrollerte fortau torsdag, var det blant annet en barnehage som fikk gebyr.

– Vi burde vært kjappere

Veier og fortau som ikke er knyttet opp til en bestemt eiendom, har kommunen også selv ansvaret for.

– Jeg tror det er mange som har klaget inn til kommunen på veien her. Torsdag var det en strøm av mennesker som slet seg oppover her, sier Helge Ryttvad til BT utenfor bedriften sin i Olaf Ryes vei.

Deler av fortauet tilhører hans eiendom, men deler av det er også kommunal vei. Han skulle akkurat til å salte fortauet da strøbilen kom fredag morgen.

– Det er ikke riktig at de skal være så kjappe med å gi bøter til andre, når de bruker såpass lang tid før de gjør det selv, mener Ryttvad.

Arild Gundersen i Bymiljøetaten, som er ansvarlig for vintervedlikehold på kommunale veier og fortau, har ingen problem med å innrømme at de burde vært kjappere.

– Selvfølgelig skulle vi vært flinkere, hadde vi hatt mer ressurser ville vi gjort strøjobben raskere, sier han.