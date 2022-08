Stavangerselskap vil åpne et tosifret antall bakerier i bergensområdet. Nå tar de over Lie Nielsen.

Etter 114 år er det slutt for det tradisjonsrike bergensbakeriet.

Bernt Lie-Nielsen er tredje generasjon fra familien som har drevet Lie Nielsen.

I mars ble det klart at Stavanger-kjeden Kanelsnurren kjøpte 75 prosent av Lie Nielsen.

De fire Lie Nielsen-kafeene i Bergen skal derfor bytte både navn og utseende – i tillegg til bakeriet i Kokstaddalen. I mars skrev BA at det skulle skje i juni.

Nå sier imidlertid Bernt Lie-Nielsen, som har drevet bedriften siden 1980, at det er utsatt til nærmere jul. Når de først er i gang, ser Kanlesnurren for seg å vokse raskt.

Lie Nielsen har i dag to kafeer i Bergen sentrum, en av dem i Christian Michelsens gate.

Hardt rammet av pandemien

I slutten av mars 2020 fortalte Lie-Nielsen at over 80 prosent av omsetningen var borte. Lie-Nielsen bekrefter til BT at pandemien satte spikeren i kisten for bakeriet.

– Det tok nesten knekken på oss. Det ble slutt på kakeproduksjonen, og i perioder også forbudt med gjester i lokalene. Da hadde vi 120 sitteplasser som ikke kunne brukes, sier han.

Ved nyttår går Bernt Lie-Nielsen (til v.) ut av sin rolle i bedriften. Hans datter Anne-Sofie Lie-Nielsen (til h.) tar over.

Selv om navnet forsvinner, skal merkevaren leve videre. Kanelsnurren skal nemlig fremdeles selge de tradisjonsrike kakene etter navnebyttet.

– De er veldig gode på kaker, mens vi er sterkest på bakesiden. Konseptene komplimenterer hverandre veldig godt, sier Torben Dam Krarup.

Lærke og Torben Dam Krarup (til v.), sammen med Halvor Øgreid i Kanelsnurr-kafeen på Arneageren i Stavanger.

Han kan ikke gi en konkret dato for åpningen av de nye kafeene. Noen av lokalene må nemlig pusses opp først. Og Kanelsnurren holder fortsatt på å ansette nye medarbeidere, sier han.

Krarup startet Kanelsnurren sammen med konen Lærke Krarup i 2013. De to eier i dag nærmere 40 prosent av selskapet. Resten eier det stavangerske familieselskapet Øgreid, som kjøpte seg inn i 2018.

Da sa Halvor Øgreid til Stavanger aftenblad at de har som mål å bli en nasjonal kjede.

De siste to årene har Kanelsnurren gått seks og åtte millioner kroner i pluss.

Kanelsnurren skal fortsette å selge kaker under Lie Nielsen-navnet.

Skillingsbolle og kanelsnurr

Krarup forteller at han har fått noen kommentarer på bakeriets navn i Bergen. Men det er kanelsnurren som er den store favoritten hos kundene deres, ifølge han.

– Skillingsbollen blir i sortimentet vårt, lover han.

Som bergenser er Lie-Nielsen skeptisk til at bakeriet nå navngis etter en fremmed variant av skillingsbollen.

– Det er trist at det blir hetende Kanelsnurren og ikke Skillingsbollen, sier Lie-Nielsen og ler, før han fortsetter:

– Men det er et ledd i utviklingen. Vi er glade for at Lie Nielsen får leve videre gjennom kakene i den nye butikken.

Lie-Nielsen vil ikke oppgi hvor mye bedriften fikk for oppkjøpet.

Skillingsbollen blir i sortimentet hos Kanelsnurren, forsikrer Krarup.

– 12 til 15 nye utsalgssteder

Kanelsnurren har siden starten etablert 13 utsalgssteder i Rogaland – inkludert et drivethru-bakeri.

Ifølge Torben Dam Krarup var Bergens nærhet til Stavanger en viktig faktor for ekspansjonen.

– Vi så også en god mulighet i Lie Nielsen. De står for de samme verdiene som oss, sier Krarup.

Han er imidlertid tydelig på at de ikke kommer til å hvile på laurbærene etter åpningen i Bergen.

– Ambisjonen er at vi innen de neste fire–fem årene åpner 12 til 15 nye utsalgssteder i Bergen og omegn.