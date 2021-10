Solberg-regjeringen hylles for satsingen på Bergensbanen

I sitt aller siste budsjett bereder Solberg-regjeringen grunnen for en storsatsing på Bergensbanen. Regningen overlater de til etterfølgerne.

Statsminister Erna Solberg løftet Ringeriksbanen som et av de viktigste jernbaneprosjektene i Norge.

– Jeg synes denne regjeringen fortjener skryt, sier Hilde Magnusson.

Hun er leder for Forum Nye Bergensbanen og mangeårig stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet. Tirsdag hadde hun tatt turen til hovedstaden for å overvære fremleggelsen av Solberg-regjeringens siste statsbudsjett.

Der ble det bevilget en halv milliard til oppstart av fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 Skaret–Høgkastet–Hønefoss.

– Dette gjør at vi kan komme i gang i 2022, mener Magnusson.

Fikk Intercity-status

Ringeriksbanen ble vedtatt av Stortinget som en del av en hestehandel mellom Ap og SV i 1992.

Avtalen endte med at Ap fikk sin lærdalstunnel i 2000, mens jernbanesatsingen fortsatt lar vente på seg. En viktig milepæl fant sted i desember 2013. Da vedtok Solberg-regjeringen å gi Ringeriksbanen samme status som de tre andre Intercity-strekningene på Østlandet.

Fremdriften har imidlertid vært like kronglete som en togtur på Vossabanen. Mest kjent er bildet av fire togkakespisende partiledere på Sundvolden i 2015. Der lovet de bybyggestart av Ringeriksbanen fire år senere. Løftet var imidlertid ikke fløten i kaken verdt, mente SV-politiker Arne Nævra.

I løpet av sine åtte år som statsminister fikk Erna Solberg aldri satt spaden i jorden på det som er Bergensbanens mest tidsbesparende prosjekt.

Likevel kan det tenkes at statsbudsjettet for 2022 blir viktig. I tillegg til 500 millioner kroner til planlegging og forberedende tiltak, foreslår de en milliard kroner til en ny låneordning til Nye Veiers arbeid med Ringeriksbanen.

Begge vedtakene er kjent fra tidligere lekkasjer.

I 2015 feiret Erna Solberg, Trine Skei Grande, Knut Arild Hareide og Siv Jensen at byggestart for Ringeriksbanen var nær.

Vil kutte hastigheten

Det er Nye Veier AS som har fått ansvaret med å bygge Ringeriksbanen. Finn Aasmund Hobbesland, direktør for planlegging og drift, sier at regjeringens bevilgning gjør at de kan komme i gang med forberedende arbeid, som grunnerverv.

Men før spaden kan settes i jorden må det tas en investeringsbeslutning. Den lar fortsatt vente på seg.

– Vi har ambisjon om å øke samfunnsnytten i prosjektet, det vil si bygge billigere, sier Hobbesland.

Prosjektleder Morten Klokkersveen i Nye Veier AS anslår at det vil gå et par år til før en investeringsbeslutning kan komme på plass. I mellomtiden jobbes det for fullt med å kutte kostnader.

Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 er i Nasjonal transportplan (NTP) anslått å koste 36 milliarder kroner. Det er en økning på ti milliarder fra kakefesten på Sundvolden i 2015.

Erna Solberg har stått for planleggingen av Bergensbanen. Jonas Gahr Støre må ta regningen.

Klokkersveen sier de blant annet ser på muligheten for å redusere hastigheten på tog fra 250 km/t til 200 km/t og på vei fra 110 km/t til 90 km/t eller 100 km/t.

– Hastighet er kostnadsdrivende. Dette har påvirkning på veibredde, tunnelstørrelse og om en kan gjenbruke noe av den eksisterende veien. Vi ser nå på hvilken hastighet som gir best samfunnsnytte, sier Klokkersveen.

– Hvorfor har dere ikke gjort det tidligere?

– I prosessen har vi vist til et potensial for å bygge rimeligere. Det innebærer blant annet mindre tunnel og kortere broer. Men det utfordret bestillingen på en måte som ikke ble godtatt da.

Tidligere samferdselsministre Ketil Solvik-Olsen og Erna Solberg tok beslutningen om å bygge ny vei og bane mellom Arna og Voss. Her besøker de et rassted på E16 i 2016.

– Nok forsinkelser

BT får opplyst at byggingen av Ringeriksbanen vil kreve årlige bevilgninger på mellom tre og fem milliarder kroner i byggeperioden. Dette er penger som den neste regjeringen må finne.

Og det mangler ikke på forventninger. I den andre enden av Bergensbanen venter en utålmodig på å komme i gang med et annet fellesprosjekt: K5 Arna–Stanghelle.

I sitt siste budsjett bevilget samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) 100 millioner kroner til det pågående planleggingsarbeidet.

Hilde Magnusson i Forum Nye Bergensbanen er ikke fornøyd med akkurat den beslutningen. Hun peker på at planleggerne har bedt om 214 millioner kroner, og at 100 millioner kun dekker veidelen av prosjektet.

– Håpet vårt er at den nye regjeringen vil legge inn mer i statsbudsjettet for 2022, sier Magnusson.

Hun har neppe glemt at de to nye regjeringspartiene, Ap og Sp, i forbindelse med behandling av NTP valgte å «understreke at K5-prosjektet, Arna–Stanghelle må ha samtidig oppstart for jernbane og vei, senest i 2024, og det må sikres nok midler til denne oppstarten i statsbudsjettene for 2022 og 2023.»

Eigil Knutsen, finanspolitiker for Ap på Stortinget, sier de ikke kommer til å gjøre noe som forsinker utbyggingen av Ringeriksbanen.

– Det prosjektet er nok forsinket, sier han.