I dag blir det årsbeste i Bergen. Men det blir en stund til neste sommerdag.

Det er bare å nyte dagen. Tirsdag kan det bli 23–24 grader i Bergen.

Badeplassen ved Møllendal mandag. Det blir en ny sommerdag i Bergen tirsdag.

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

– Det blir en fin sommerdag, sier statsmeteorolog Steinar Skare.

Da BT snakker med ham i 10-tiden, kan han melde at det allerede er 19 grader i Bergen.

For at en dag skal kalles en «sommerdag», må det være over 20 grader. Og det blir det i Bergen tirsdag, med god margin.

– Det blir 23–24 grader i Bergen i dag, og vi får dermed årets varmeste dag så langt, sier Skare.

Hett på Voss

Mandag var 22,5 grader makstemperaturen i Bergen, enda varmere enn på 17. mai som hadde den gamle rekorden. På Vossevangen var det på det meste 26,2 grader.

Mange fant veien til stranden på Møhlenpris 2. pinsedag.

Også i dag blir det varmere innover i landet, og litt kjøligere på kysten.

Hvis du har tenkt å kose deg med sol og bad, bør du ikke vente for lenge. For det blir mer tilskyende ut på ettermiddagen.

– Det blir lokale regnbyger i ettermiddag og kveld, med muligheter for torden, sier Skare.

Klissvåt helg i vente

Onsdag, torsdag og fredag ser ikke så verst ut, men temperaturen skal ned.

– Onsdag og torsdag ser det ut til å bli 17 til 19 grader i Bergen, fredag mellom 16 og 18, sier Skare.

Det kan bli enkelte byger disse dagene.

I helgen blir det et skikkelig værskifte, med en god del regn.

– Det kommer inn et nedbørsområde fra vest, og det blir en våt helg, sier Steinar Skare.