– Vi må aldri ta naturen for gitt

Kunstnerduoen Grim Berge og Tron Jensen hyller kysten i ny musikkvideo.

– Vi ønsker å vise det vi har, hvor vakkert det er, sier musiker Tron Jensen.

Han sitter rundt et bord i Bergen sentrum med filmskaper Grim Berge. De to har denne helgen sluppet musikkvideoen «Kysten i mitt blod». Berge har hovedansvar for regien, mens Jensen har laget musikken.

I over åtte minutter får en se spektakulære over- og undervannsscener fra Nordkapp til Oslo. På slutten har de tatt inn et sitat fra naturfilm-legenden David Attenborough:

«Det er vårt ansvar å gjøre alt i vår makt for å skape en planet som gir et hjem ikke bare for oss, men for alt liv på jorden.»

Ingen plast

– Vi må lære å verdsette naturen, aldri ta den for gitt, sier filmskaper Grim Berge.

Kunstnerduoen er opptatt av å fremme budskapet på en positiv måte.

– Du finner ikke en plastbit i filmen vår, sier Jensen.

Rundt 30–40 prosent av filmmaterialet er hentet fra Grim Berges katalog. Flere andre har også bidratt, som undervannsfotograf Espen Rekdal fra Trengereid. Musikalsk har en også fått bistand fra Edvard Grieg kor, Bergen Filharmoniske Orkester og konsertmester Melina Madozzi, alle med base i Bergen.

– Vi har så mye fantastiske ressurser i denne byen, sier Jensen, som er initiativtaker til prosjektet.

Pandemien

Målet nå er at flest mulig skal se videoen.

– Det er et formidlingsprosjekt, sier Jensen.

– Vi ønsker å bevisstgjøre folk på at vi må ta vare på det vi har, fortsetter Berge.

At filmen ble sluppet samme helgen som samfunnet åpnet opp igjen, er ikke tilfeldig.

– På ettårsdagen for da landet stengte ned, bestemte vi oss for å lage den til gjenåpningen av Norge. Målet har vært å formidle den fantastiske ressursfulle naturen vår på mange måter.