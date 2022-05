Ryde har vært utskjelt, saksøkt og beskyldt for lovbrudd. Nå er selskapet sikret i Bergen frem til 2024.

– Vi har ikke sett bakover i tid, sier Tord Honne Holgernes i bymiljøetaten.

Ryde-gründer Espen Rønneberg (til v.), sammen med daglig leder Tobias Balchen.

Siden Ryde etablerte seg i Bergen sommeren 2020, har selskapet vært i hardt vær. De har blant annet møtt Bergen kommune i retten, og blitt anklaget for å bryte arbeidsmiljøloven på flere punkter, som konkurrentene Voi og Bolt.

Mandag ettermiddag ble det imidlertid klart at Ryde, sammen med nettopp Voi og Bolt, får leie ut elsparkesykler i Bergen de neste to årene.

– Vi er meget fornøyde, for å si det forsiktig. Vi er veldig takknemlige for at vi har fått tillit, og gleder oss til å vise oss den tilliten verdig, sier daglig leder Tobias Balchen.

Langvarig konflikt

Det ble umiddelbart bråk da Ryde etablerte seg i Bergen i 2020, mot kommunens vilje. Byutviklingsbyråd Thor Haakon Bakke (MDG) forlangte at de stanset utleien, og varslet raskt søksmål.

Da kommunen startet et pilotprosjekt for å teste reguleringsordninger for bransjen, valgte Ryde, som eneste aktør, ikke å delta.

Et drøyt halvår senere begynte det å brenne i batteri i Rydes lager. Siden har selskapet vært involvert i totalt fire større branner. Brannene er under politietterforskning.

Brannvesenet rykket ut med store styrker til en brann i Småstrandgaten i februar, i et lokale hvor Ryde oppbevarte elsparkesykler.

Balchen sa tidligere at han var bekymret for at selskapets historikk skulle påvirke utvelgelsen til kommunen. Bekymringene virker å ha vært ubegrunnede, sier Balchen til BT etter at resultatet er klart.

– Politisk har vi hatt konflikt med kommunen, men i det daglige har vi samarbeidet godt med bymiljøetaten. Nå gleder vi oss til et enda tettere samarbeid, sier han.

– Til tider utfordrende

Avdelingsleder i bymiljøetaten, Tord Honne Holgernes, sier de har forholdt seg til søknaden.

– Vi har ikke sett bakover i tid. Det er ingen hemmelighet at vi til tider har hatt et utfordrende samarbeid med Ryde. Samtidig er det grunnleggende at søkerne behandles likt. Når Ryde leverer den nest beste søknaden, fortjener de å være her, sier han.

Holgernes er ansvarlig for kommunens arbeid med elsparkesykler, og har selv møtt Ryde i retten.

Tord Honne Holgernes var kommunens representant i de innledende rettsrundene mot Ryde.

– Det er viktig å få frem at situasjonen nå er helt annerledes enn den var da Ryde kom til byen i 2020. Vi opplever tross alt at Ryde har forholdt seg til mye av det som har kommet fra oss og andre i senere tid, sier han.

Han legger til at de forventer at Ryde følger de nye reguleringene på lik linje med alle andre.

– Dette er ikke lenger et prosjekt, men en forpliktelse. Det tror vi Ryde er veldig klare over, sier han.

Når det gjelder brannene påpeker Holgernes at loven tillatelsesordningen baserer seg på, ikke gir dem anledning til å vurdere eller stille krav til brannsikkerhet hos aktørene.

Rydes grønne elsparkesykler på Festplassen.

– Ser frem til 1. juni

Byråd Bakke har vært blant Rydes ivrigste kritikere. Han har tidligere kalt dem både cowboyer og useriøse. Mandag er han imidlertid mest opptatt av bymiljøetatens arbeid.

– Alle selskaper er behandlet likeverdig. Jeg har ingen grunn til at tro at etaten ikke har fulgt dette opp på en god måte.

Da Ryde så ut til å inngå en avtale med kommunen i 2021, sa byutviklingsbyråd Thor Haakon Bakke at de skulle feire.

På spørsmål om de vil klare å legge bak seg alt som har skjedd, svarer han:

– Bymiljøetaten har gjort en kjempejobb. Nå ser jeg frem til 1. juni, og at ordningen skal tre i kraft.

– Hva tenker du dette signaliserer til andre som kunne tenke seg å gå frem på samme måte som Ryde?

– Det har vært rettsprosesser, og Ryde fikk rett i at de kunne drive utleie på offentlig grunn uten tillatelse. Så har vi jobbet videre med reguleringer deretter. Jeg opplever ikke at man kan trekke noe generelt ut av det, sier Bakke.

Får ros av bymiljøetaten

Ryde tar andreplassen bak Voi i kommunens totale vurdering, som baserer seg på selskapenes søknader. Kommunen skriver i sin evaluering av Ryde har leverte en «meget god søknad».

De utmerker seg blant annet i arbeidet med å sikre fremkommelighet for fotgjengere og andre grupper i offentlige rom, ifølge en evalueringsrapport. Ryde er også blant de beste og raskeste på å identifisere og flytte sykler, ifølge rapporten.

Vil ikke uttale seg

Også Nordens-sjef i Voi, Christina Moe Gjerde, har uttalt seg kritisk om Ryde. Hun mener det ga dem en urettmessig fordel ikke å delta i pilotprosjektet.

Voi-sjef Christina Moe Gjerde ønsker ikke å kommentere at Ryde har fått tillatelse.

På spørsmål om hva hun synes om at de nå har fått tillatelse, skriver hun følgende i en e-post:

– Vi ønsker ikke å uttale oss spesifikt om Ryde. Vi går ut ifra at kommunen har gjennomført en grundig og objektiv vurdering av de innkomne søknadene, og har valgt de tre beste aktørene på bakgrunn av dette.