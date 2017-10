– Noen ganger er det enkle det beste, mener Olav Orrestad, og lurer på hvorfor det nye fylket ikke kan hete «Vestland».

Fredag ble det klubbet gjennom at det nye fylket bestående av Hordaland og Sogn og Fjordane skal døpes «Vestlandet».

Nøytralt og enkelt

– Vi har flere fylker som ender på -land. Oppland, Rogaland og Hordaland, blant annet. Bruker vi «Vestland» i stedet for «Vestlandet», høres det ikke ut som om vi grafser til oss for mye, mener Olav Orrestad, sogndøl bosatt i Bergen.

Da han slo opp tirsdagens BT og så redaktørene Frøy Gudbrandsen og Øyulf Hjertenes stå på hver sin side av «navnestriden», kunne han ikke forstå hvorfor man ikke kunne gå for den gylne middelvei.

– Det blir så mye diskusjon om for eller imot, i stedet for å vise kreativitet og komme med gode forslag, bemerker Orrestad.

Med «Vestland» i stedet for den bestemte formen «Vestlandet» harmonerer vi mer med tradisjonelle fylkesnavn, og åpner for at det nye fylket ikke er hele Vestlandet, mener sogndølingen.

Vestland var for øvrig et av forslagene som tidlig falt.

Facebook-avstemning

I en BT-avstemning på Facebook lener det store flertallet seg i skrivende stund mot det nye navnet. Hele 478 stemmer «nei» til det nye navnet, mens stusslige 186 sier seg fornøyd.

«Vestlandet er Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland. Då seier det seg sjølv at Vestlandet ikkje er godt nok namn», skriver Kari Tordis Aarskog i den lett opphetede diskusjonen på Bergens Tidendes Facebook-side.

«Nå blir jo vestlandet splittet, dette blir helt galt. Bjørgvin er flott navn», mener Turid Brænden, mens Kristina Alvsåker skriver: «Kva med landsdelen VESTLANDET no då????? Det dekker vel meir enn Hordaland og Sogn og Fjordane?»

Haugesund avis raser på lederplass og ber det kommende storfylket om å ligge unna «Vestlandet».

– Stort engasjement

Sjefredaktør Øyulf Hjertenes forteller at innboksen i løpet av dagen er blitt fylt av sterke meninger.

– De som var uenige var til dels høylytte, sier han og smiler.

I tillegg har mediehenvendelsene ikke latt vente på seg. Medier fra hele regionen Vestlandet har forsøkt å få ham i tale, og han dukker opp i Dagsnytt 18 tirsdag kveld. Mens vi snakker, kommer nok en henvendelse: Radio Norge vil gjerne ha tak i sjefredaktøren.

Hans inntrykk er at mens vestlandsmediene diskuterer navnet, synes mediene østpå det er langt festlig at det er navnekrangel.

– Det er mange ulike oppfatninger, noe vi ønsket å belyse gjennom våre kommentarer, bemerker Hjertenes.