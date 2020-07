Mannen ringte for å tilstå et innbrudd som ikke hadde skjedd

Kontaktet politiet om natten. Nå kobles mannen til et annet innbrudd.

Mannen ringte politiet natt til torsdag. Foto: Odd Mehus (arkiv)

Det skjer fra tid til annen at personer som har gjort noe galt vil lette sin samvittighet.

Telefonen til bergenspolitiet i 05-tiden natt til torsdag var likevel av det litt spesielle slaget.

Fant ikke noe

En mann i siste halvdel av 30-årene, antatt sterkt ruset, ville fortelle at han og to andre hadde gjort innbrudd i Bergen sentrum. Det skal ha dreid seg om innbrudd i en leilighet.

Politiet sjekket adressen mannen oppga, men fant ikke noe.

20 minutter etter at mannen ringte, fikk politiet en ny melding via telefon – nå fra en mann i en båt ved Bryggen. Han hadde oppdaget en kvinne og en mann som skal ha vært i ferd med å bryte seg inn i båten, der han og familien oppholdt seg.

Leder for Bergen sentrum politistasjon, Lars Morten Lothe, sier politiet nå mistenker at den selvangivende mannen i 30-årene var én av de to som skal ha prøvd å ta seg inn i båten.

– Ikke helt ukjent

– Det er ikke så mange som går rundt om natten og gjør innbrudd. Han oppga selv at han var ruset på amfetamin, og han kan ha rotet med hvor han hadde vært. Dessuten kan han passe til beskrivelsen av mannen som ble observert ved båten, sier Lothe.

Mannen var torsdag morgen ikke pågrepet, men politiet har sikret seg hans personalia.

– Mannen er ikke helt ukjent for oss, men heller ingen gjenganger, sier Lothe.