Dette er værmeldingen du ikke vil ha

Vi nærmer oss midten av mai, og Meteorologene har sendt ut gult farevarsel for mye snø i Vestland fylke.

Snøbyger 11. mai er heldigvis ikke hverdagskost, men det har skjedd før. Foto: Torunn Aarøy

– Det er unormalt kaldt. Den kalde luften kommer helt fra Nordpolen, sier vakthavende meteorolog Anne Solveig Andersen ved Meteorologisk institutt i Bergen mandag.

I gamle Sogn og Fjordane har det vært fare for mye snø helt siden søndag.

Der kan det lokalt komme 10–20 centimeter snø i løpet av et døgn.

Natt til tirsdag er det ventet nattefrost og snøbyger på hele Vestlandet. Foto: Meteorologene

Meteorologene har også sendt ut gult farevarsel for mye snø i gamle Hordaland.

Sent mandag kveld og første del av tirsdag er det ventet snøbyger og sluddbyger, også i lavlandet.

Lokalt kan det komme fem til ti centimeter med snø.

– Mange har nok byttet til sommerdekk, så folk må være observante på hele Vestlandet med tanke på kjøreforholdene, sier Andersen.

Lokalt kan det være vanskelige kjøreforhold.

Snøfokk i fjellet gir også redusert sikt, og muligheter for kolonnekjøring, eller stengte veier.

Natt til tirsdag er det ventet nattefrost og snøbyger på hele Vestlandet. Og snøbyger om natten vil forsette utover i uken.

– Men det har skjedd før at det har snødd i mai. Den 4. mai 2014 ble det målt minus 0,1 grader på Florida. Mandag morgen klokken 7 ble det målt 1,6 plussgrad, utdyper Andersen.

Perioden med kald luft har vart lenge. Tirsdag kveld klarner det opp, og da vil temperaturen synke ytterligere.

– Våren er så skiftende. En kamp mellom sommer og vinter. Natt til onsdag kan bli kald på høyfjellet, minusgradene blir nok tosifret i fjellet, sier Andersen.

Mot slutten av uken kan derimot temperaturen stige litt, men det er ikke akkurat noen voldsom varme i vente.

Tirsdag byr også på snø- og sluddbyger.

– Været vil være veldig skiftende, men det kan være lange perioder med sol og snøbyger på dagtid. Torsdag begynner det å bli usikkert, men det er større sjanse for regn. Slik ser det også ut fredag, sier Andersen.

Klokken 7 mandag morgen ble det målt 1,6 plussgrader i Bergen. I Ytre Sandviken var det heller ikke spesielt varmt. Foto: Torunn Aarøy

Kjølig 17. mai

17. mai-været har meteorolog Geir Ottar Fagerlid tatt en grundig kikk på. På nasjonaldagen blir det kjølig luft helt fra Lindesnes til Finnmark.

– På Vestlandet blir det stort sett tørt. Det blir en kjølig, sur vind fra nord og nordvest, skiftende skydekke og perioder med sol, sier Fagerlid.

Men værprognosene for 17. mai kan endre seg. En joker er et lavtrykk ved De britiske øyer som kan overraske om kvelden. Det kan gjøre at det blir mildt.

Ellers er det ikke så mye som tyder på at mai verken blir spesielt skjønn, eller mild.

– Dette kan bli en av de kaldeste maimånedene på lang tid. Og statistisk er det bedre med en varm maimåned enn en kald med tanke på sommeren, sier Fagerlid.

– Sier du at sommeren også blir kald?

– Sommeren kan bli fantastisk selv om mai er kald, men statistisk er det bedre med varm mai, presiserer meteorologen.