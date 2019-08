Avtalen mellom regjeringspartiene gir mer penger til Fyllingsdalen-traseen. Nå vil lokalpolitikerne bruke pengene til å bygge lenger enn Oasen.

Opprinnelig skulle bybanetraseen til Fyllingsdalen ha sitt endestopp på Spelhaugen hvor planleggerne så for seg en storstilt byutvikling.

Pengetrøbbel førte til at politikerne stoppet traseen på Oasenm men nå får prosjektet tilført friske midler fra staten.

Regjeringspartiene er nemlig enige om å øke statens andel i byggeprosjektet fra 50 prosent til 66 prosent, noe som tilsier rundt én milliard kroner. Mens halvparten skal gå til å redusere bompengene, skal halvparten «øremerkes bedre kollektivtilbud».

Detaljstyrer ikke

På spørsmål om hva det betyr, svarer statsminister Erna Solberg (H) at det er fritt frem for kommunene og avtalepartnerne å selv gjøre sine prioriteringer på kollektivtilbudet.

– Det har ikke vi detaljstyrt.

I Bergen mottas pengene med jubel.

– Disse ekstra midlene betyr at vi kan bygge Bybanen helt Spelhaugen, og Venstre mener det er fullt mulig å gjøre enten før eller parallelt med utbygging til Åsane, sier Erlend Horn (V).

– Er 500 millioner kroner nok til å forlenge traseen?

– Ut fra besparelsen vi hadde ved å kutte stoppet i utgangspunktet, mener jeg det skal være nok. Så må det sikkert finregnes, men det bør holde.

Skal videre

Høyres byrådslederkandidat, Harald Victor Hove, sier den halve milliarden må sørge for at Fyllingsdalen-traseen gjennomføres som opprinnelig planlagt.

– Bybanen må ikke stoppe på Oasen slik Ap har lagt opp til.

Byrådsleder Roger Valhammer (Ap) smeller tilbake:

– Årsaken til at Spelhaugen ble utsatt var at regjeringen ikke ville betale halvparten av den delen, og det var uaktuelt for oss å øke bompengene ytterligere. Hvis vi nå får finansiering likevel, skal vi selvfølgelig bygge til Spelhaugen.

En som har ventet lenge på traseen er utbygger Morten Fredriksen i Angarde som har store planer for byutvikling på Spelhaugen. Han spretter ikke champagnen ennå.

–Jeg er litt skeptisk, all planlegging er jo ferdig, men av hensyn til fremtiden og folk i Fyllingsdalen får jeg håpe at de bygger helt til Spelhaugen. Det skulle bare mangle. Fyllingsdalen er en bydel med mange mennesker, at de skulle få bare ett bybanestopp er finurlig.

Spørsmål om Åsane

Spørsmålet om finansiering av bybanetraseen til Åsane er fremdeles ubesvart, selv etter forhandlingene til regjeringen.

I avtalen til partiene står det at staten skal øke andelen sin fra 50 til 66 prosent i bypakkene. Bybanen til Åsane er imidlertid ikke en del av noen bypakke ennå. I de bypakkene som er forhandlet frem med staten har man kun fått på plass statlige midler til Fyllingsdalen-traseen.

I avtalen til regjeringen står det også at staten forventer at kommunen og fylkeskommunen bidrar med 20 prosent av finansieringen for nye bypakker.

Skal betale

Statsminister Solberg erkjenner at man fremdeles ikke har på plass en avtale om å bygge Bybanen til Åsane foreløpig, men understreker at dersom den utbyggingen avtales, blir den en del av ordningen hvor staten tar 66 prosent.

– Alle avtalene som ville gitt 50 prosent statlig finansiering gir nå 66 prosent. sier hun.

– Kan det bli aktuelt med 20 prosent lokal finansiering av Bybanen til Åsane?

– Nei, Bybanen er ikke en del av den ordningen. Den er unntatt de sakene, svarer hun.