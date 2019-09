Katastrofevalg for Ap kan bane vei for Jon Askeland (Sp) som den første ordføreren i nye Vestland. Bompengemotstanderne i FNB suser frem også i fylket.

Askeland var strålende fornøyd da han fikk se de aller første resultatene fra fylkestingsvalget på valgvaken på Scandic Ørnen. Etter hvert som kvelden gikk, ble tallene noe lavere – men stemningen var fortsatt god.

De første resultatene gir Radøy-ordføreren sjansen til å bli den første ordføreren i nye Vestland fylke, men ingenting er avgjort. De første valgresultatene åpner for flere mulige koalisjoner.

For selv om Arbeiderpartiet ligger an til et elendig valg, ligger de fortsatt an til å bli største parti i den nye fylkestinget. Og sittende Hordalands-ordfører Anne Gine Hestetun håper fortsatt å kunne bevare tittelen som fylkesordfører.

«Ved godt mot»

– Diskusjonen om verv og posisjoner tar vi i forhandlingene som måtte komme, sier Hestetun, og fortsetter:

– Jeg er ved godt mot. Jeg registrerer også at det foreløpig er lite grunnlag for et styringsdyktig flertall på høyresiden. Ap er fortsatt størst. Det er et godt utgangspunkt foran forhandlingene, sier hun.

Da BT snakket med Hestetun i 22.30-tiden, understreket hun også at mye kunne forandre seg utover kvelden og natten når stemmetallene fra Bergen ble klare.

Når målet

For Senterpartiet ser valget ut til å bli en solid opptur, akkurat slik meningsmålingene bar bud om.

– Jeg har sagt at vi gjør et godt valg hvis vi får ti eller flere representanter i det nye fylkestinget, sier Jon Askeland.

Litt før midnatt var målet innenfor rekkevidde.

Den tidligere regionsjefen for Felleskjøpet, hadde kledd seg i grønn genser og grønn bukse på valgkvelden. Om det blir rødgrønt eller blågrønt samarbeid etter valget, var fortsatt uvisst sent på valgkvelden.

Kan samarbeide begge veier

– Ja, vi har gode kort på hånden. Det er tidlig på kvelden, men vi gleder oss over tendensen, sa Askeland like etter at de første tallene tikket inn.

Askeland og Senterpartiet sitter i en nøkkelposisjon. For Sp kan samarbeide til begge sider. Hvis Ap og venstresiden sier nei, kan Askeland & Co vende seg til høyresiden.

– Etter at valgresultatene er klare, skal vi nokså fort finne ut hvem det er naturlig å samarbeide med. Vi er ikke dogmatiske, men har et realpolitisk prosjekt for nye Vestland, sier Askeland.

Vil unngå ytterfløyene

Selv om Hordaland har fem ganger flere innbyggere, gjør Senterpartiets kanonvalg i Sogn og Fjordane at partiet har nøkkelposisjonen i maktspillet om Vestland fylke.

– Er det noen partier du ikke vil samarbeide med?

– Jeg har hele tiden sagt at det blir krevende for Senterpartiet å samarbeide både med Rødt og Frp. Men jeg har ingenting imot personen Terje Søviknes. Vi har samarbeidet godt tidligere som ordførere, sier Askeland.

Foruten Senterpartiet, ligger MDG, SV og ikke minst nykomlingen FNB, an til å bli fylkestingsvalget vinnere.

Bompenge-bombe

– Det er helt fantastisk med et tosifret resultat. Jeg hadde håpet på 7,5 prosent. Nå kan vi bli den fjerde største gruppen i fylkestinget, sier Knut Inge Andersen, førstekandidaten til FNB i Vestland.

Da BT snakket med ham på valgvaken, hadde partiet drøyt ti prosent av stemmene.

Andersen har en fortid fra lokalpolitikken for Venstre i Rogaland, men kommer opprinnelig fra Dale i Sunnfjord.

– Mitt hjerte banker for samferdselspolitikken. Dette arbeidet gleder jeg meg til, sier Andersen.

Borgerlig hodepine

For Frp er ikke valget i Vestland på langt nær så ille som i Bergen og mange andre kommuner. Høyre ser også ut til å få en tilbakegang, det samme gjør sentrumspartiene Venstre og KrF.

Førstekandidat Silja Ekeland Bjørkly er ikke fornøyd med valgresultatet.

– Jeg registrerer at vi har en uavklart situasjon når det gjelder samarbeidsmuligheter, men jeg mener det fortsatt kan være mulig å få til et sentrum/høyre-samarbeid, sier Bjørkly.

Bjørkly mener det er lite sannsynlig at Høyre vil samarbeide med FNB hvis bompengepartiet står fast på at Hordfast – fergefri E39 mellom Stord og Os – må skrinlegges.

– Jeg utelukker ikke et samarbeid med FNB, men det blir politisk vanskelig hvis de fastholder sin linje når det gjelder Hordfast og andre viktige samferdselsprosjekter, sier Høyres førstekandidat Silja Ekeland Bjørkly.

Koalisjonen som har styrt Hordaland de siste fire årene - Ap, Sp, KrF og SV – mangler ett mandat på rent flertall når drøyt 80 prosent av stemmene er talt opp. Med MDG med på laget, kan de skaffe seg en solid majoritet.

MDGs førstekandidat Natalia A. Golis har tidligere uttalt til BT at hun gleder seg til et mulig rødgrønt samarbeid i det nye fylkestinget.

Det nye fylkestinget i Vestland vil bestå av 65 representanter. Det kreves 33 for å danne flertall.