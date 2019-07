Bare én prosent av innbyggerne på Askøy er fornøyde med kommunens oppfølging etter smittebruddet.

En undersøkelse gjennomført i etterkant av smitteutbruddet avslører at kommunen har svært lav tillit hos innbyggerne.

I undersøkelsen ble 800 askøyværinger bedt om å vurdere og karaktersette kommunens håndtering av smitteutbruddet og generelle tjenester i kommunen. Det er kommunen selv som har gjennomført undersøkelsen.

– Herfra kan det bare gå oppover, sier rådmann Eyestein Venneslan i en pressemelding.

Stoler ikke på vannet

Svært få er fornøyde med kommunens oppfølging etter smitteutbruddet. To prosent sier de er fornøyde med vann og avløp i kommunen.

Befolkningens tro på at kommunen har evner til å levere rent drikkevann, er heller ikke sterk på øyen. 37 prosent svarer at de har et svært dårlig inntrykk av kommunens evner til å levere rent drikkevann. Til sammen er godt over 80 prosent misfornøyde med kommunen på dette området.

Varaordfører Bård Espelid er ikke overrasket over resultatene.

– Resultatet er veldig dårlig for å si det rett ut. Dette avspeiler skepsisen vi har merket i befolkningen veldig godt, sier varaordføreren til BT.

– Ikke overraskende

De som ble hardest rammet av smitteutbruddet, er også innbyggerne med laveste tillit. Innbyggerne i Kleppestø-området, og det området som er dekket av Klappe vannverk, gir gjennomgående dårlige karakterer til kommunen.

Fakta: Om undersøkelsen Et representativt utvalg på 800 personer ble spurt på Askøy Undersøkelsen ble gjennomført som telefonintervju Undersøkelsen ble gjort mellom 25. og 27. juni 2019

Kommunen skal gjenta spørreundersøkelsen ved et seinere tidspunkt. Kommunen har ikke diskutert spesifikt hvordan kommunen skal få opp tilliten i befolkningen, ifølge Espelid. Selv har han tro på åpenhet rundt den pågående håndteringen av smitteutbruddet.

– Denne undersøkelsen ble gjort da vi var på et nullpunkt. Å få opp tilliten blir så klart en langvarig prosess. Det er viktig at vi eksakt forteller hva vi gjør og hvordan vi jobber for å friskmelde vannet, sier han.

Generell misnøye

Det er ikke bare vann- og avløpstjenesten i kommunen som har få tilhengere. Undersøkelsen viser også at innbyggerne er misfornøyde med flere av tjenestene til kommunen.

Nesten 40 prosent mener at det ikke finnes kommunale tjenester på øyen de er spesielt godt fornøyde med.

– Vi må forsøke å forbedre oss. Når man blir spurt i en situasjon som dette, er det klart vannsaken påvirker hvordan man svarer generelt. Fremover blir det viktig å vise åpenhet og tilgjengelighet innenfor alle kommunens tjenester, sier Espelid.