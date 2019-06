Pressens Faglige Utvalg uttaler:

Bergens Tidende (BT) har brutt god presseskikk da de publiserte et leserinnlegg om barnevernet. I innlegget ble en mor utsatt for sterke beskyldninger fra sønnen, som påsto at hun hadde opptrådt voldelig.

Det ble samtidig publisert et bilde av sønnen, tatt med ryggen til. Klager er mor som mener seg identifisert – både gjennom bilde og tekst – og som reagerer på at BT har publisert beskyldninger hun mener er usanne. PFU felte BT.

Utvalget mente at så sterke beskyldninger krever større varsomhet når det gjelder identifiserende kjennetegn, jf. Vær Varsom-plakatens punkt 4.7.

Videre mente PFU at innlegget utløste klagers rett til å få forsvare seg, jf. Vær Varsom-plakatens punkt 4.14, den samtidige imøtegåelsesretten.

Bergens Tidende har brudd god presseskikk på punkt 4.7 og 4.14 i Vær varsom-plakaten.