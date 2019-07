Vi kan vente på neste uke i spenning. Bergen får enten tropevær eller milde temperaturer og fare for regn.

– Dersom vi er heldige, eller kanskje man heller bør si uheldige, vil vi kunne få temperaturer opp imot 30 grader neste uke, forteller Roar Inge Hansen, meteorolog i Stormgeo.

For øyeblikket er det duskregn, og man skimter bare så vidt Fløyen i det lave skydekket.

Meteorologen sier regnet vil vedvare til midt på dagen i morgen, men at det deretter vil bli noe lettere vær. Mandag og tirsdag er det igjen fare for regn.

Fra onsdag av kan været imidlertid snu. Da er det mulighet for at man kanskje vil få bruk for solbriller og sommerklær igjen.

Høytrykk fra Europa

Fra onsdag kan det bli skikkelig sommervarme. Hansen forteller at det er varme fra Europa som muligens vil nå Bergen.

Det kan bli helt opp til 30 grader, og temperaturene vil kunne holde seg relativt høye frem til fredag eller lørdag.

Meteorologen sier det imidlertid er usikkerhet knyttet opp til dette værvarselet. Det er nemlig også mulig at de varme luftmassene fra Europa går lenger øst, og at vi heller blir truffet av et lavtrykk fra vest. Da vil det bli mildt, skyet og kanskje litt regn.

Odd E. Nerbø (arkiv)

Mest sannsynlig sommervarme

– Men hvor sannsynlig er det at Bergen får kjenne på skikkelig sommer til uken?

– Jeg vil kanskje si 60 prosent sannsynlighet for høye temperaturer, og 40 prosent sannsynlighet for mildt vær og skyer, sier Hansen.