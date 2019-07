En mann i 50-årene er meldt savnet ved Jølstravatnet. Politiet mener det er grunn til å tro at han kjørte en bil som ble tatt av skred.

Onsdag bekreftet politiet at en bil ble tatt i et rundt 80 meter bredt jordskred tirsdag kveld.

Skredet gikk over fylkesvei 451 ved Årnes, på sørsiden av Jølstravatnet i Sogn og Fjordane.

Samtidig knytter de en melding om en savnet mann i 50-årene til denne bilen.

– Det er grunn til å tro at han kjørte bilen som ble tatt av skred, opplyste Vest politidistrikt i en pressemelding.

– Hvorfor er det grunn til å tro dette?

– Vi baserer det på vitneopplysninger om at en bil kjørte inn i raset, sammenholdt med at pårørende har meldt mannen i 50-årene savnet, sier politioverbetjent Wenke Hope til BT.

Politiet har også sjekket ut flere adresser der det ville vært naturlig for mannen å oppholde seg, forteller Hope. Samtidig regner politiet det som usannsynlig at manglende mobildekning er årsaken til at man ikke får kontakt med ham.

– Vi søker nå etter en antatt omkommet person, sier overbetjenten til BT i 17-tiden onsdag.

Paul S. Amundsen

Tungt for letemannskapene

Onsdag ettermiddag ligger tåken over Jølstravatnet. Det har sluttet å regne, men sporene etter uværets herjinger har satt dype spor i bygdene rundt innsjøen, som strekker seg fra Vassenden til Kjøsnesfjorden.

Vannet er brunt etter styrtregnet og alle rasene som har gått langs vannet det siste døgnet.

Flere hundre mennesker er rasfaste i den vesle bygden Vassenden. Noen av dem ble evakuert med båt mens det raste rundt dem, andre har sovet i bilene sine.

Samtidig fortsetter letemannskapene å søke etter den savnede mannen i 50-årene, som altså antas å ha omkommet.

Mannskapene er alvorspreget og slitne. At det er enda flere som ikke er gjort rede for, er vanskelig å tenke på, sier flere BT snakker med.

Bård Bøe

Store jordmasser i vannet gjør søket vanskelig. Så lenge rasfaren vedvarer, regnes det ikke som forsvarlig å sende ned dykkere.

– Vi har hittil ikke hatt mulighet til å gjennomføre søk midt i dette rasområdet på grunn av risikoen for nye skred, sa Sunnfjord-lensmann Dag Fiske til BT tidligere onsdag.

Bård Bøe

Plutselig værskifte

Et dramatisk værskifte tirsdag førte til skred, ras, stengte veier, innesperrede biler og strømbortfall flere steder i Sogn og Fjordane. Også i Modalen i Hordaland gikk det ras.

I Jølster ble 150 personer evakuert. Jordskred gikk over veiene på både nord- og sørsiden av Jølstravatnet. I videoen under kan du se værets herjinger fra luften.

Den savnede mannens pårørende er i kontakt med politiet. Foreløpig gis det ikke ut nærmere opplysninger om ham.

Politiet understreker at det kun er mannen i 50-årene det er grunn til å tro har omkommet. Dårlig mobildekning regnes som grunnen til at et titall andre personer foreløpig ikke har vært mulig å få kontakt med, og det jobbes nå med kontakt via internett eller gjennom andre personer.

Flere vitner

Flere vitner meldte tirsdag om biler som hadde kjørt inn i jordskredet ved Årnes. Blant vitnene var Kjersti Solheimsnes, som fra hytten mente å ha sett en bil som kjørte inn i raset.

Søk i området, med helikopter og båt, ga imidlertid ikke noe resultat.

Privat

Etter at politiet bekreftet at en bil ble tatt, snakket BT med Solheimsnes igjen.

– Vi ser nå en blankpolert fjellvegg der raset gikk. Vannet er brunt og fullt av trær og stokker. Det har også vært båtaktivitet frem og tilbake i hele dag, forteller hun.

– Vi så at bilen ble tatt av raset, og dessverre stemte det vi hadde sett. Det var ubehagelig å være vitne til, sier hun.

Til NTB sier Jølster-ordfører Oddmund Klakegg at han venter på å gi statsminister Erna Solberg en orientering om situasjonen. Klakegg anslår at mellom 1500 og 1600 personer er avstengt fra omverdenen.