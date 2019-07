En mann i 50-årene er meldt savnet ved Jølstravatnet. Politiet mener det er grunn til å tro at han kjørte en skredtatt bil.

Et dramatisk værskifte tirsdag førte til skred, ras, stengte veier, innesperrede biler og strømbortfall flere steder i Sogn og Fjordane. Også i Modalen i Hordaland gikk det ras.

Uværet rammet blant annet Jølster, der 150 personer ble evakuert.

I løpet av tirsdag ettermiddag og kveld gikk det jordskred over veiene på begge sider av det store Jølstravatnet, både over E39 på nordsiden og over fylkesveien på motsatt side av vannet.

Paul S. Amundsen

Bekrefter: – Bil ble tatt

Onsdag ligger tåken over Jølstravatnet langs E39. Det har sluttet å regne, men sporene etter uværets herjinger har satt dype spor i bygdene rundt innsjøen som strekker seg fra Vassenden til Skei.

Vannet er brunt etter styrtregnet og alle rasene som har gått langs vannet det siste døgnet. Flere hundre mennesker er rasfaste i den vesle bygden Vassenden - noen av dem ble evakuerte med båt mens det raste rundt dem, andre har sovet i bilene sine.

De er alvorspreget og slitne. At det er mange som ikke er gjort rede for, er vanskelig å tenke på, sier flere BT snakker med.

Onsdag ettermiddag gikk politiet ut og bekreftet at en bil ble tatt i jordskredet på sørsiden, over fylkesvei 451 ved Årnes.

Samtidig knyttet de en melding om en savnet mann i 50-årene til denne bilen.

– Det er grunn til å tro at han kjørte bilen som ble tatt av skred, opplyste Vest politidistrikt like før klokken 14 onsdag.

– Hvorfor er det grunn til å tro dette?

– Vi baserer det på vitneopplysninger om at en bil kjørte inn i raset, sammenholdt med at pårørende har meldt mannen i 50-årene savnet, sier politioverbetjent Wenke Hope til BT.

Et titall personer var i 12-tiden onsdag fortsatt ikke gjort rede for.

At nettopp mannen i 50-årene regnes som reelt savnet, henger blant annet sammen med at de har sjekket ut adresser der det ville vært naturlig for ham å oppholde seg, forteller Hope.

– At det i hans tilfelle skulle være snakk om manglende mobildekning, finner vi usannsynlig. Vi utelukker heller ikke at det kan være han som ble sett i vannet, sier politioverbetjenten.

Hope sier politiet er i kontakt med den savnede mannens pårørende. Foreløpig vil hun ikke gå ut med nærmere opplysninger om ham. Politiet er heller ikke sikre på hvilken bil han kjørte.

Flere vitner til hendelsen

Flere vitner meldte tirsdag om biler som hadde kjørt inn i et 80 meter bredt skred over fylkesvei 451 på sørsiden av Jølstravatnet.

Det kom to uavhengige meldinger om at biler var tatt av dette jordskredet. I tillegg skulle en person være observert i vannet.

Kjersti Solheimsnes, som var på hytten, var blant vitnene.

– Vi så et vanvittig jordras og en bil som kjørte inn i raset, sa hun til BT tirsdag kveld.

Søk i området, med helikopter og båt, ga imidlertid ikke noe resultat.

Fortsetter søk

Onsdag fortsetter søket etter bilen og mannen – med båter på vannet og med helikopter, opplyser politiet.

Hope sier at båtene som deltar foreløpig ikke kan gå for nær land på grunn av fortsatt rasfare.

Litt før klokken 15 onsdag sier hun at været ser ut til å lette, og at det i så fall kan bli aktuelt å gå nærmere rasområdet med letemannskaper.

Paul S. Amundsen

Store jordmasser

I tillegg gjør store jordmasser i vannet at søket er vanskelig. Så lenge rasfaren vedvarer, regnes det ikke som forsvarlig å sende ned dykkere.

– Vi har hittil ikke hatt mulighet til å gjennomføre søk midt i dette rasområdet på grunn av risikoen for nye skred, sa Sunnfjord-lensmann Dag Fiske til BT tidligere onsdag.