– Han var verdensberømt i Bergen

– Klaus Hanssen gjorde utrolig mye for sin fødeby Bergen og for nasjonen Norge. Derfor vil vi trekke ham frem i lyset, sier Jo Gjerstad.

STOR I DE STORE MENNS BY: Klaus Hanssen (1844 – 1914) var en av de store i Bergen i sin tid. En by som den gang var preget av en rivende utvikling, dristige tanker og mange store menn. Maleri av Hans Ødegaard

For mindre enn 40 minutter siden

Klaus Hanssen, spør du kanskje. Er det ikke han som har en gate oppkalt etter seg, Klaus Hanssens vei, som går opp til Haukeland sykehus?

I dag er det mange som ikke aner hvem Klaus Hanssen var. Det bestemte trekløveret Erik Næsgaard, Bjørn Losnegård og Jo Gjerstad seg for å gjøre noe med. Nå har de har laget en bok om ham og skal feire ham.

– Verdensberømt i Bergen

– Klaus Hanssen er kommet i skyggen av sin mer berømte bror Gerhard Armauer Hansen. Du kan si at Armauer Hansen ble verdensberømt i verden, mens Klaus Hanssen var verdensberømt i Bergen, sier Jo Gjerstad.

Gjerstad sier at vi kan takke ham for at vi fikk både Nygårdsparken og Dr. Wieseners Folkebad. Han hadde mer enn en finger med da Hagavik kysthospital, Haukeland sykehus, Morgenavisen, Bergens Skogselskap og Luster sanatorium ble etablert.

For ikke å glemme Bergensutstillingen i 1898 og Dræggens buekorps.

HEDRER KLAUS HANSSEN: Ved bysten av Klaus Hanssen i Kroken står de tre som står bak boken og markeringen som hedrer ham. Til venstre Erik Næsgaard og til høyre dræggeguttene Jo Gjerstad og Bjørn Losnegaard. Ørjan Deisz

Klaus Hanssen hadde også en sentral rolle i unionsoppløsningen med Sverige i 1905 og etableringen av Bergensbanen, som statsminister Christian Michelsen nære venn, rådgiver og livlege. I boken kaller Olav Garvik, politikeren Klaus Hanssen «den grå eminense».

FJORDEN VENNER: Christian Michelsen og konen Benny, sammen med vennene Klaus Hanssen og hans kone Dorothea, på lysttur på sjøen. Ukjent, Billedsamlingen, UiB.

Lege og politiker

Klaus Hanssen ble født i 1844. Foreldrene var Elisabeth Condoria Skram og Claus Hanssen. Klaus var nummer ti i en søskenflokk på 15 barn, der Gerhard Armauer var nummer åtte i rekken. Begge ble lysende navn i norsk medisin.

Da han kom tilbake til Bergen som lege, skrev han seg som Klaus Hanssen, og ikke Claus eller Clas Hansen som tidligere. Det forklarer hvorfor brødrene skriver etternavnet ulikt.

LEGEBRØDRENE: Gerhard Armauer Hansen og Klaus Hanssen. Ukjent, Utlån Bodoni forlag

Klaus etablerte raskt en av Norges største legepraksiser, og fikk gjennom jobben kjennskap til alle samfunnslag i byen.

Han så at skulle han få gjort noe med folkehelsen, måtte han være med å bestemme. Han ble derfor politiker både lokalt og nasjonalt. Han satt fire perioder i Bergen bystyre, var både ordfører og varaordfører, og var på Stortinget.

I politikken drev han gjennom byggingen av Dragefjellet skole og Neevengården sykehus.

FIKK HELE BT-FORSIDEN: Dagen før Klaus Hanssen fylte 70 år den 23. mai 1914, prydet han hele forsiden av Bergens Tidende. Det sier noe om hvor stor han var i sin samtid. BT arkiv

Nygårdsparkens fedre

Sammen med sin venn, legen Joachim Wiesener, fikk han opprettet Nygårdsparken. Det var deres engasjement for folkehelsen som var grunnlaget for å etablere parken.

De var inspirert av en lege i Berlin, som hadde som mål at alle tyskere burde bade en gang i uken. Dette for å få bedre hygiene. Sydnes sjøbad var et slikt tiltak for arbeiderklassens helse.

Klaus Hanssen sto i spissen for at alle barn skulle få et sunt og friskt opphold på landet i ferien, og kan kalles «feriekoloniens far i Bergen». Han gikk også inn for gratis skolemat.

Da doktor Wiesener døde av tyfus, tok Hanssen initiativ til å opprette Dr. Wieseners folkebad.

FRILUFTSMANNEN: Klaus Hanssen var en ivrig friluftsmann. Her fotografert i Bergsdalen. I boken mange av hans fjellturer og reiser beskrevet. Johan N.L. Blytt

Tuberkulose

Tuberkulose var en sykdom som rammet både høy og lav. Klaus Hanssen fikk dette personlig nært, da hans første kone og flere i slekten døde av tæring.

I 1910 tok han initiativ til å danne «Nationalforeningen mot Tuberkelosen» og ble foreningens første formann. Over hele landet ble det stiftet lokalforeninger for å bekjempe sykdommen. Fortsatt huskes Klaus Hanssen som den virkelige pionéren i arbeidet mot tuberkulose i Norge.

REKLAME: Klaus Hanssen navn ble også brukt kommersielt. Her annonse i BT 10. januar 1893. Bodoni forlag

«Den hanssenske sinnet»

Boken belyser mange sider av Klaus Hanssen liv. Han var lege, politiker, målmann, friluftsmann og avholdsmann, men som person var han ikke bare enkel. I boken er det med flere anekdoter fra hans legepraksis.

Ole Didrik Lærum skriver i boken at han var en meget dyktig og varmhjertet lege, men engasjert og stundom temperamentsfull «med tordentale». Men også fort blid igjen «med varmende solskinn», som det ble sagt i samtiden.

I LEGENES HUS: Dette maleriet av Klaus Hanssen er malt av Henrik Lund. Det tilhører Det medisinske sleskap i Bergen, og henger i dag i Legenes Hus. Magnus Vabø

– Han var utålmodig og kastet pasienter på dør om det var nødvendig. På Haukeland har de fortsatt en dør som de kaller «Hanssens dør». Den er bulet etter alle sparkene han ga den når han var forbannet. I familien skal dette være et kjent fenomen, også i seinere slektsledd. Der kaller de det «det hanssenske sinnet», forteller Gjerstad.

«LEGE, VENN OG MEDMENNESKE»: Boken om Klaus Hanssen er rikt illustrert og åtte forfattere har laget artikler om livet hans. Bodoni forlag

– KATTET SJEFEN: Denne minneplaten for Dræggens buekorps henger på husveggen i Kroken 5. Klaus Hanssen var en av stifterne. – Den første sjefen August Gran, ble kattet kort tid etter stiftelsen. Hadde det ikke vært for Klaus Hanssen hadde korpset neppe overlevd, forteller Bjørn Losnegård. Ørjan Deisz

– Må jo feire dem

I år er det 175 år siden Klaus Hansen ble født. Andre steder i landet er dette kanskje ikke et rundt tall, men i Bergen er det.

– I Bergen er det en god anledning for en markering. Vi må jo feire dem som har gjort noe for byen vår, og sikre at de blir husket for ettertiden, sier Erik Næsgaard.

Lørdag starter markeringen på Dr. Wiesener. Derfra går gjengen i flokk og følge med Dræggefanen og slagere, ned til Kroken. Der står bysten av Klaus Hanssen, og huset, Kroken 5, der både Klaus Hanssen og Gerhard Armauer Hansen vokste opp.

Markeringen avsluttes på Bryggen Tracteursted, med sanger og taler. Menyen har ett historisk bergensk sus over seg; prinsefisk, bergensk surstek og sherryfromasj.

KROKEN I 1914: Viser den intime atmosfæren i Kroken, den gang gatestumpen i Dreggen bokstavelig talt var en krok.

KROKEN I DAG: Slik ser det ut i Kroken i Dreggen nå. På veggen idet nærmeste hvite huset, Kroken 5, er det en minneplate for Dræggen buekorps og en om Armauer Hansen. Ørjan Deisz