Dersom mange blir korona-syke kan Haukelandshallen bli tatt i bruk

Om det er mer enn fem pasienter tar sykehuset i bruk utredningspostene i mottaksklinikken. Her kan de ta imot inntil 70 pasienter. Pasientene som er der i dag, må da flyttes til andre avdelinger.

Dersom det er behov for enda flere sengeplasser har sykehuset, i samarbeid med kommuner i området, laget en plan for å ta i bruk pasienthotellet, sykehjem og idrettshaller, blant annet Haukelandshallen. Dette kan være aktuelt for koronapasienter eller andre pasienter som ikke må være på sykehus.