Tog på Bergensbanen fikk 30 vinduer knust av is

Isblokker fra toget ble slengt inn i tunnelveggen og tilbake i vinduene. Passasjerer trodde det var steinras eller kollisjon.

– De trodde de hadde krasjet, forteller Magne Stenersby, bestefar til en 11-åring som tok toget alene. Foto: 2211-tipser

– Det var jo litt skremmende for to 11-åringer som reiste alene, sier Magne Stenersby.

Barnebarnet hans (11) var blant passasjerene på morgentoget fra Oslo mot Bergen søndag.

En drøy halvtime etter at hun og venninnen hadde gått om bord på Geilo, bråstoppet toget plutselig inne i Finsetunnelen.

– De trodde de hadde krasjet, forteller Stenersby, som fikk barnebarnets opplevelse referert da toget kom til Bergen, vel en halvtime forsinket.

På Bergensbanens høyeste punkt, inne i Finsetunnelen, ble passasjertoget truffet av store mengder is. Foto: 2211-tipser

– Is ble kastet inn i tunnelveggen

Kommunikasjonssjef i Vy, Åge-Christoffer Lundeby, bekrefter hendelsen på passasjertoget søndag.

– Morgentoget fra Oslo mot Bergen fikk knust noen ytterruter av is som løsnet fra toget. Når det er kaldt, bygger det seg ofte opp is under toget. Isen har løsnet fra fremre del av toget, blitt kastet inn i tunnelveggen, og så tilbake i siden på bakre del av toget, sier Lundeby.

Rundt 30 ruter på den ene siden av toget ble knust, opplyser han.

– Nesten umulig å sikre seg mot

Det samme fikk passasjerene opplyst av togbesetningen.

– De forklarte at isen løsnet fordi vi kjørte inn i tunnelen, der det var litt varmere enn ute, sier en annen passasjer BT har snakket med.

– Dette skjer ikke veldig ofte, men vi har nok en sånn hendelse nesten hver vinter. Det er nesten ikke mulig å sikre seg mot det, sier Lundeby.

17. mars i fjor ble seks ruter truffet av is i Finsetunnelen, da det samme skal ha skjedd. Kun ni dager senere ble to personer skadet da is traff toget i en tunnel i Hallingdal.

Passasjeren sier hun først tenkte at det var et steinras som gikk.

– Men det var ikke noen panikk der jeg satt, forteller hun.

Isen skal ikke ha gått gjennom begge glassrutene. – Dette var nok mer skremmende enn farlig, sier kommunikasjonssjef i Vy, Åge-Christoffer Lundeby. Foto: 2211-tipser

– Gikk ikke inn i vognene

Ifølge passasjeren opplyste personalet at de hadde fått «luftproblemer» grunnet knuste ruter. På enkelte bilder BT har fått, kan det også se ut som om det er hull inn til vognen.

Lundeby i Vy sier imidlertid at innerglasset holdt på alle rutene som ble skadet, og at det kun var de ytre som ble skadet.

Dermed kom det ikke glass inn der passasjerene satt.

Etter en sjekk av toget på Myrdal, ble det besluttet å fortsette til Bergen. Togsettet var også i bruk seinere søndag, forteller Lundeby.

– Det ble ikke hull tvers igjennom. Men vi underslår ikke at det kan virke skremmende når det kan bli en sprekk i vinduet du sitter ved. Det er en opplevelse man sikkert skulle vært foruten, sier Lundeby.

– Hva hadde måttet til for at isen skulle gått inn i vognene?

– Da måtte det ha vært større masse eller mer kraft. Det må være ganske mye masse for å trenge gjennom ruten, sier kommunikasjonssjefen.

Han sier passasjerer som har tilbakemeldinger på hvordan besetningen håndterte det som skjedde, kan ta kontakt med Vys servicesenter.