Ransforsøk og knivstikking på Torgallmenningen

– Gjerningsmannen er framleis på frifot, melder politiet.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

STOR UTRYKKING: Politiet fortel at dei brukar store ressursar etter meldinga om ranet. Foto: 2211-tipsar

To personar har blitt forsøkt rana, og ein er knivstukken i området rundt Torgallmenningen i Bergen, opplyser politiet.

– Først fekk vi melding om eit personran, og like etter ei ny melding om at ein ny person var blitt knivstukken like ved. Dette har skjedd på veldig kort tid, fortel operasjonsleiar i politiet, Tatjana Knappen.

Dei som har blitt forsøkt rana skal ha stått ved busstoppet utanfor Høyer. Politiet leitar førebels etter ein mann, men kan ikkje utelukke at det kan vere snakk om fleire gjerningspersonar.

Sendt til sjukehus

INNSATSLEIAR: Politiet leitar etter gjerningspersonen i Bergen sentrum. Foto: Paul S. Amundsen

Personen som har blitt knivstukken blei frakta til Haukeland med ein gong etter hendinga. Vedkomande var medviten.

– Vi veit ikkje sikkert om rana og knivstikkinga har ein samanheng, men vi held alle mogelegheiter opne, seier Knappen.

Ønsker å kome i kontakt med vitner

Søndag kveld blir dei to som blei utsett for ransforsøk avhøyrt. Ein anna patrulje forsøker også å få snakka med mannen som blei knivstukken.

– Vi forsøker å finne ut nøyaktig kvar knivstikkinga skjedde, og om det fins overvakingsbilete av hendingane. Vi brukar alle tilgjengelege ressursar på denne saka, seier Knappen.

Ifølgje politiet skal hendingane ha funne stad rundt klokka 18 søndag kveld. Ingen vitner har så langt meldt seg.

Politiet vil førebels ikkje gå ut med noko signalement på gjerningsmannen, fordi dei ønskjer å unngå at potensielle vitner blir påverka.

Ifølgje NTB avhøyrer politiet dei to som vart utsette for ransforsøk. Dei skal vere uskadde.

Politiet ønskjer å kome i kontakt med vitner som kan ha sett noko i området mellom Høyer og Lido-hjørnet i Bergen sentrum.

Andre alvarlege valdshenninga i helga

Dette er den andre alvorlege valdshendinga i Bergen sentrum denne helga. Natt til laurdag blei fire personar, den yngste 17 år gamal, arrestert etter at dei skal ha trua forbipasserande med kniv og gasspistol.

To av dei sit framleis i arresten. Måndag tek politiet stilling til om dei skal framstillast for fengsling.

Publisert: Publisert: 9. februar 2020 19:52 Oppdatert: 9. februar 2020 22:04

