Polsk mann i 40-årene pågrepet og siktet for menneskehandel. Politiet sier 30–40 bærplukkere i Sogn kan ha blitt utnyttet.

En mann ble mandag kveld pågrepet i en kommune i Sogn, i en sak der Arbeidstilsynet og politiet i Bergen aksjonerte i fellesskap.

Tjenestestedslederen ved det aktuelle lensmannskontoret bekrefter pågripelsen overfor BT. Han sier lokalt politi bisto.

– Det var en aksjon rettet mot arbeidsforholdene for utenlandske bærplukkere i kommunen, sier han.

Det skal være Arbeidstilsynet som har drevet frem saken, ifølge den lokale politimannen.

Bemanningsbyrå

Påtaleansvarlig for saken i bergenspolitiet, politiadvokat Bernt K. Dahlsveen, sier den pågrepne er en polsk mann i 40-årene.

Bakgrunnen var et tilsyn eller en kontroll i regi av Arbeidstilsynet, opplyser han. Kontrollen var ved en arbeidsplass der siktede var.

Også den såkalte A-krim-enheten har vært involvert i saken.

– Mannen er siktet for menneskehandel, for å ha utnyttet personer til arbeid gjennom et bemanningsbyrå som formidler sesongarbeidere fra Polen til Norge. Gjennom foretaket sitt leier han ut arbeidskraft til ulike bønder i dette området.

Dahlsveen sier arbeidernes betingelser, lønn, arbeidstid og arbeidsforhold er blant det politiet nå vil undersøke nærmere.

Siktelsen er ifølge politiadvokaten tatt ut etter straffelovens paragraf 257, nærmere bestemt 1. ledd bokstav b).

Det betyr at grunnlaget for saken er dette: «Den som ved vold, trusler, misbruk av sårbar situasjon eller annen utilbørlig atferd tvinger, utnytter eller forleder en person til arbeid eller tjenester, (...), straffes for menneskehandel med fengsel inntil 6 år.»

– Det er mistanke om at arbeiderne har så dårlig lønn, og så lang arbeidstid og dårlig innkvartering, at det rammes av bestemmelsene i menneskehandellovgivningen, sier politiadvokaten.

Dahlsveen fortalte først om menneskehandelsiktelsen til VG.

Planlegger avhør tirsdag

Tjenestestedslederen i kommunen sier den pågrepne ble tatt med til Bergen for avhør. Politiet har foreløpig ikke klarlagt hvor lenge mannen har oppholdt seg i Norge.

Dahlsveen sier det er planlagt avhør av siktede tirsdag formiddag.

I tillegg vil politiet prøve å få snakket med «flest mulig» av arbeiderne, opplyser han.

Hvor lenge eventuelt straffbare forhold kan ha pågått, er det ifølge Dahlsveen for tidlig å si noe om.

– Hvor mange arbeidere er det snakk om?

– Det er mellom 30 og 40 sesongarbeidere som kan ha blitt utnyttet. Det dreier seg om bærplukkere.

Vurderer varetekt

Hvis det blir snakk om varetektsfengsling i saken, vil det skje først onsdag, opplyser politiet.

Mannen har fått oppnevnt advokat Anette Vangsnes Askevold som forsvarer. Hun sier til BT tirsdag formiddag at hun ikke kan kommentere saken foreløpig.

Politiet sier det er for tidlig å si om siktede har operert alene, eller om også andre kan komme i søkelyset som mistenkte.

– Pr. nå er det bare én som er siktet i saken, sier Dahlsveen.

BT har vært i kontakt med Arbeidstilsynet, som henviser til A-krimgruppen i Hordaland. De henviser videre til politiet.