Ap gjør sitt dårligste valg i Bergen på 94 år. Likevel tror byrådsleder Roger Valhammer han vil beholde makten i byen. Han er avhengig av Sp eller Rødt, pluss fire andre partier.

Forhåpningsfull jubel ble til total stillhet da den nasjonale prognosen ble presentert på Arbeiderpartiets valgvake på Landmark.

Resultatene av forhåndsstemmene i Bergen gjorde at alle regnet desperat i hodet, for å finne ut hvordan det lå an i kampen om bystyreflertallet. Svaret de fleste kom frem til, var at det ikke var godt å si.

– Nå må vi se de endelige resultatene før jeg kan gi en endelig kommentar. Men jeg er glad for at det kan se ut som om det kan bli et flertall i bystyret som ønsker en Ap-ledet byråd, sier byrådsleder Roger Valhammer.

Verste siden 1925

Med 19,3 prosent av forhåndsstemmene ligger Ap an til å gjøre det dårligste kommunevalget Arbeiderpartiet har gjort i Bergen på 94 år.

I kommunevalget i 1925 var nemlig Det norske Arbeiderparti splittet, og ingen av de tre sosialdemokratiske listene fikk over ti prosent i Bergen.

Det tidligere dårligst-noteringen i moderne tid, kom i 1999, da Ap fikk 23 prosent av stemmene.

Tolv av de 18 tidligere kommunevalgene som er avholdt etter 2. verdenskrig har gitt Ap over 30 prosent i oppslutning.

Mandag kveld lå altså Ap an til å gjøre det dårligere enn i 1999.

– Holder stillingen

– Vi har ligget lavt på målingene i to år, og når det så har kommet et bompengeparti som får nesten 20 prosent av forhåndsstemmene, så er det klart at vi går ned. Men vi holder stillingen noenlunde, og det viktigste er at det blir flertall for en koalisjon som vil ha et Ap-ledet byråd, sier Valhammer.

Dersom valgresultatet blir likt de opptalte forhåndsstemmene, får han en komplisert vei for å beholde byrådsmakten i Bergen.

Han må overbevise Senterpartiet eller Rødt om å støtte et Ap-ledet byråd, og i tillegg få støtte fra minst fire andre partier – SV, MDG, Venstre og KrF.

Eirik Brekke

Jublet for partnerne

Høyest jubel på valgvaken ble det da Oslo-resultatene kom, samt når de andre rødgrønne partiene fikk opplest sine resultater.

Både MDG, SV og Rødt går sterkt frem, og sikrer mandater til den rødgrønne siden i bystyret.

– Dette viser at folk er klare for skikkelig tiltak i byutviklingen med en grønn utvikling. Vi er den tydeligste stemmen på dette. Vi dytter partiene i en ubehagelig grønn retning, det er vår rolle, sier MDGs førstekandidat Thor Haakon Bakke

Derimot ligger byrådspartnerne Venstre og KrF an til å tape terreng. Det så faktisk mandag kveld ut til at Ap ikke trengte begge for å sikre flertall, gitt at de får med seg Senterpartiet.

– Det er naturlig for meg å snakke med alle partier som har pekt på et Ap-ledet byråd, inkludert Senterpartiet, for å finne en bredest mulig løsning, om mulig, sier Valhammer.

– Krevende

Med det mener han altså de seks partiene Rødt, SV, MDG, Sp, Venstre og KrF.

– Det kan være krevende for enkelte av dem å samarbeide, men jeg tror det er fullt mulig å få til et konstruktivt flertall, sier han.

SVs førstekandidat Mikkel Grüner tror også på samarbeid med Sp.

– Jeg opplever at Senterpartiet har stemt sammen med oss på venstresiden. Det er naturlig å tenke på Sp med inn i et samarbeid. Jeg tror vi kan finne frem til en felles plattform, sier han.

Han vil derimot ikke akseptere en omkamp om bybanen.

– Vi har en trasé og den må bygge. SV kommer ikke til å gi seg på det, sier han.

Et vanskelig år

Valget kommer etter et turbulent år for Ap i Bergen. I fjor sommer lå partiet midt på 20-tallet på meningsmålingene, men de fleste trodde at daværende byrådsleder Harald Schjelderup skulle ta gjenvalg.

Så sa Schjelderup overraskende nei til gjenvalg, og en langvarig maktkamp om hvem som skulle bli ny byrådslederkandidat ødela idyllen i partiet.

Ordfører Marte Mjøs Persen og skolebyråd Roger Valhammer ønsket begge førsteplassen på valglisten, og det hele ble avgjort på et turbulent nominasjonsmøte i februar. Persen takket likevel ja til andreplassen og er partiets ordførerkandidat.

Avgir velgere i alle retninger

Selv om de interne konfliktene roet seg, har Ap hatt en vanskelig valgkamp i Bergen. Meningsmålinger viste at partiet først tapte velgere til kometen Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB), deretter til Miljøpartiet de Grønne (MDG).

Partiet har også mistet velgere til SV, Rødt og Senterpartiet nasjonalt.

– Det som gjør det vondt for Ap er at de avgir til partier som har vært i støtet i valgkampen. Da er det vanskeligere å få de tilbake. Når alle andre i blokken har fremgang, er det naturlig at det går ut over Ap, sa Thore Gaard Olaussen i Respons Analyse før valget.