Rev ned flere trafikklys på Askøy

Først knuste han trafikklys på Askøy, så ble en video av hærverket publisert på nettet.

Publisert Publisert For mindre enn 40 minutter siden

Torsdag kveld fikk politiet flere meldinger om at en mann hadde ødelagt midlertidige trafikklys på Askøy. De var satt opp i forbindelse med veiarbeid i området Erdal.

– Forstår ikke

På et sosialt medium ble det delt en video samme kveld. Den har politiet mottatt.

– Det er skadeverk for betydelige verdier, sikkert flere hundre tusen kroner, vi forstår ikke hva han er ute etter, sier politioverbetjent Sven Erik Midthjell på Askøy.

Synnøve Jakobsen er prosjektleder for Askøypakken. Hun forteller at seks trafikklys ble ødelagt.

– Det er to trafikklys ved Erdal barneskole, to ved Mølledalen og to ved broene på Strømsnes, sier hun.

Lys knust

Videoen viser at mannen går løs på fire midlertidige trafikklys. Det ene skubber han utfor veien, to andre river han ned mens han hopper på det fjerde. Alle ender i bakken. Lys ble knust. Ved en anledning jublet han etter å ha sendt trafikklyset i bakken.

Han løp mot trafikklysene og så ut til å være tilfreds etter at hærverket var utført. Han jublet mot en buss som står i ro like ved det ene trafikklyset.

Politiet har mistanke

Det var en person i en bil som filmet hærverket.

Alt skjedde i dagslys, og ifølge politiet har mange fått med seg dette.

– Vi har formening om hvem dette er og etterforsker saken, sier Midthjell.

Han opplyser at det er Fyllingen Maskin som eier trafikklysene. Daglig leder Torbjørn Foss henviser til Synnøve Jakobsen i Vestland fylkeskommune.