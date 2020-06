Kan bli over 30 grader: – Tida vil visa om det vert nye rekordar

Dei neste dagane byr på mykje godvêr, men det ser ut til å verta kortvarig.

Sol og varme høyrer ofte saman med bading og aktivitetar i vatnet. Foto: Bård Bøe

Per Lønning

Vakthavande meteorolog Marianne Skolem Andersen ved Meteorologisk institutt verka oppglødd over vêret då BT ringde.

– I dag og i morgon ser det jo heilt strålande ut. Då vert det mykje sol, lite eller ingen skyer, og høge temperaturar. Så dette er jo fine sommardagar, seier ho om torsdags- og fredagsvêret.

Laurdag ser òg nokså lovande ut, men ifølgje meteorologen vil det truleg skya litt meir til i laupet av dagen. Det ser òg ut til at det kan koma litt nedbør ut mot kvelden.

Meteorologane skriv på Twitter at dei ventar over 30 grader mange stader i Sør-Noreg dei komande dagane. Foto: Meteorologisk institutt

Nedbør og kjøligare luft

Men i løpet av sundagen ser det ut til å verta ei omlegging i vêrsituasjonen.

– Då kjem det inn ein front, som ber med seg litt nedbør. Og så vert det òg kjøligare luft. Det ser ut som det skal vara utover i neste veke, seier Andersen.

Ein får ein då kjøligare vêrtype, med nedbør innimellom. Det ser ut til at temperaturane vil halda seg under 20 grader i neste veke.

Kan verta over 30 grader

Når det gjeld dei varme dagane me først har føre oss, er det ifølgje meteorologen vanskeleg å seia om det vert varmerekordar.

– Det eg kan seia er at me har ein veldig varm luftmasse over oss, slik at ein får temperaturar i alle fall godt over 25 grader, og opp rundt 30 nokre stader. Det vil ein kunna få, men tida vil visa om det vert nokre nye rekordar, seier Andersen, og legg til.

– Ein kan ikkje seia noko sikkert, for det vil vera små desimalar på temperaturen som skil om det er rekord eller ikkje. At det kan verta over 30 grader nokre stader, kan skje dei neste dagane. Godt og varmt vert det i alle fall.

Sterk UV-stråling

Andersen råder folk til å passa på dei neste dagane med sol.

– Det er sterk UV-stråling. Ein må sørgja for å taka seg nokre pausar i skuggen, smørja seg og drikka nok, og elles berre nyta sommaren medan han er her, seier ho til slutt.

For dei som ynskjer seg ut for å bada, kan det nemnast at det på Vestlandet er registrert vasstemperaturar på mellom 15 og 20 grader torsdag føremiddag. På Helleneset i Bergen ligg temperaturen på rundt 18 grader i vatnet, ifølgje siste måling hos Badevann.no.