En knivstukket mann i 20-årene møtte opp på legevakten på Voss i natt. To menn er pågrepet.

Det er søndag morgen ukjent hvor alvorlig skadet mannen er.

Vest politidistrikt fikk melding om saken klokka 23.55 lørdag kveld.

– Etterforskningen, som har pågått i hele natt, har ført til at politiet har pågrepet to personer i saken, opplyser operasjonsleder Bjarte Rebnord.

Alle tre er utlendinger

Det dreier seg om to menn med utenlandsk statsborgerskap, den ene i slutten av 20-årene og den andre i slutten av 40-årene.

Også offeret har utenlandsk statsborgerskap. Han kommer fra et land i Øst-Europa, ifølge operasjonsleder Bjarte Rebnord.

Snakket med offeret

Både lokalt politi og forsterkninger fra Bergen arbeidet på Voss i hele natt. Rebnord ønsker ikke å si noe om hva som gjorde at de to ble tatt.

– De var inne i saken som vitner, og ble pågrepet mens de var hos politiet. Bakgrunnen for dette kan vi ikke si noe om nå, sier Rebnord.

Han opplyser at politiet har snakket med knivofferet.

– Vi hadde en veldig kort dialog med ham, mens han var under behandling på sykehuset, sier Rebnord.

De to pågrepne skal nå fraktes til arresten i Bergen.

– Har kontroll på personene

Rebnord kan ikke si om politiet har funnet kniven som er blitt brukt.

– Jeg vet er blitt lett etter tekniske spor i natt. Om det er gjort funn, har jeg ikke oversikt over, sier operasjonslederen.

Han sier politiet ikke har grunn til å tro at flere har vært involvert i knivstikkingen.

– Vi mener vi har kontroll på de aktuelle personene, sier Rebnord.

Politiadvokat Erling Melvær vil søndag morgen ikke si hva de to mennene er siktet for, eller hvordan de stiller seg til at de er pågrepet.

– Jeg kan foreløpig ikke si noe om saken, sier Melvær.