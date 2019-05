To menn er arrestert på Voss etter knivstikking. Riksveg 13 i Hardanger er søndag stengt av politiet, som leitar etter spor.

Ein mann i 20-åra møtte opp med knivskadar på legevakta på Voss i natt. Det er søndag morgon ukjent kor alvorleg skadd mannen er.

Politiet ville søndag ikkje seie om dei veit kvar knivstikkinga skjedde, eller om dei har kontroll på kniven.

Søndag ettermiddag stengde politiet Riksveg 13 i Hardanger, i Vallaviktunnelen i Ulvik, i leitinga etter tekniske spor.

Som eit resultat vart også Hardangerbrua stengt.

– Pågår søk

– Det pågår eit søk i samband med knivstikkinga. Vi har ein patrulje der som leiter innan eit spesielt strekk, seier operasjonsleiar Bjarte Rebnord i Vest politidistrikt.

Rebnord kunne ikkje seie kva politiet leitar etter.

Vest politidistrikt fekk melding om saka klokka 23.55 laurdag kveld.

– Etterforskinga har pågått i heile natt, og har ført til at politiet har pågrepe to personar i saka, opplyser operasjonsleiar Bjarte Rebnord.

Rune Sævig (arkiv)

Alle tre er utlendingar

Det dreiar seg om to menn med utanlandsk statsborgarskap, den eine i slutten av 20-åra og den andre i slutten av 40-åra.

Også offeret har utanlandsk statsborgarskap. Han kjem frå eit land i Aust-Europa, ifølgje operasjonsleiar Bjarte Rebnord.

Snakka med offeret

Både lokalt politi og forsterkingar frå Bergen arbeidde på Voss i heile natt. Rebnord ønskjer ikkje å seie noko om kva som gjorde at dei to vart tatt.

– Dei var inne i saka som vitne, og vart pågripne medan dei var hos politiet. Bakgrunnen for dette kan vi ikkje seie noko om nå, seier Rebnord.

Han opplyser at politiet har snakka med knivofferet.

– Vi hadde ein veldig kort dialog med han, medan han var under behandling på sjukehuset, seier Rebnord.

Dei to arresterte skal nå bli frakta til arresten i Bergen.

Leiting etter tekniske spor

Rebnord kan ikkje seie om politiet har funne kniven som har vore brukt. Han vil heller ikkje fortelje om politiet har oversikt over kvar knivstikkinga har skjedd.

– Eg veit det har vore leita etter tekniske spor i natt. Om det er gjort funn, har eg ikkje oversikt over, seier operasjonsleiaren søndag morgon.

– Har kontroll på personane

Han seier politiet ikkje har grunn til å tru at fleire har vore involvert i knivstikkinga.

– Vi meiner vi har kontroll på dei aktuelle personane, seier Rebnord.

Politiadvokat Erling Melvær vil søndag morgon ikkje seie kva dei to mennene er sikta for, eller korleis dei stiller seg til at dei er arrestert.

– Eg kan førebels ikkje seie noko om saka, seier Melvær.

Kommunikasjonsdirektør Erik Vigander i Helse Bergen kan ikkje seie noko om kor alvorleg skadd mannen er.

– Vi har slutta å opplyse om tilstanden til enkeltpasientar, seier Vigander.