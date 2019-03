Se hvilken dag du bør komme deg ut.

Den siste uken har det vært vått vær i Bergen, og en gjennomsnittstemperatur mellom fire og åtte grader. Også helgen starter med samme værtype.

– Vestavinden gir skyet vær og litt spredt regn i hele Hordaland, forklarer Camilla Albertsen, meteorolog hos Storm.

Men meteorologen har også gode nyheter: Søndag ligger an til å bli den fineste dagen i Hordaland.

– Ideelt vær for skientusiaster

I Bergen og andre kystbyer er det ventet at skydekket letter tidlig søndag ettermiddag, og at solen skal titte frem.

Men i innlandet og på fjellet skal været bli enda finere.

Temperaturen vil falle med noen grader, og nedbøren vil falle som snø over 500 til 700 meter.

Det er godt nytt for brukerne av skianleggene på Kvamskogen, Voss og i Myrkdalen.

– Det er egentlig ideelt for skientusiaster. Det vil komme påfyll av nysnø på lørdagen, og så vil det være opplett på søndagen, sier meteorologen.

Hun legger til at kvaliteten på snøen kan være noe varierende.

– Det kan tenkes at snøen vil være våt i bunnen av bakken.

– Vi ser at mange ulykker skjer første godværsdag

Vaktleder ved snøskredvarselet NVE, Odd-Arne Mikkelsen, oppfordrer folk til å være ekstra forsiktige på søndag.

– Vi ser at mange ulykker skjer på første godværsdag etter mye nedbør og vind, forklarer han.

Det er det to grunner til: For det første er det økt risiko for at det går snøras på slike dager. Vind flytter på snø, og det tar noen dager før snøen stabiliserer seg. For det andre er det typisk at folk har ventet på godt vær, og derfor er flere ute i fjellet.

Det er varslet moderat til betydelig snøskredfare på hele Vestlandet på søndag. Mikkelsen oppfordrer skigåere til å planlegge turen godt og ikke ta noen sjanser, selv om det er fristende.

– Folk selv må være varsomme, ta forholdsregler og sjekke skredvarselet uansett, understreker vaktlederen.

NVE oppdaterer varselet ved behov, og det kan skje på kort varsel.

Flere høytrykk på vei

Fra søndag kveld vil det skye til igjen i Bergen og på fjellet.

Når kommer det skikkelige vårværet?

– Si det. Nå blir det noe nedbør i begynnelsen av neste uke, begynner Albertsen, før hun kommer med gode nyheter:

– Fra midten av neste uke er det tendenser til at et høytrykk vil komme fra øst, og det ser nokså lovende ut.

Da er det meldt sol og temperaturer mellom åtte og tolv grader.