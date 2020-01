Mann i 30-årene pågrepet - nå er fire menn siktet for drap

En mann i 30-årene ble fredag pågrepet og siktet for drap eller medvirkning til drap. For første gang sier politiet at de tror drapene skjedde i Møllendalsveien.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Mandag ble en kvinne og en mann funnet døde ved Osavatnet. Siden den gang har politiet pågrepet fem menn.

Fire av dem er siktet for drap eller medvirkning til drap. Tre menn på 33, 36 og 56 år er varetektsfengslet, den fjerde ble altså pågrepet fredag. En femte mann har vært siktet for å ha ødelagt bevis i saken, men ble løslatt etter avhør.

– Uten dramatikk

Politiet holdt pressekonferanse klokken 17.00 fredag for å orientere om den siste utvklingen i etterforskningen av dobbeltdrapssaken.

Pågripelsen av den siste siktede skjedde uten dramatikk i Bergen sentrum, ifølge politiet.

– Han ble pågrepet på grunn av utvikling i saken og nye undersøkelser, sa påtaleansvarlig Inger-Lise Høyland.

Mannen er siktet for drap eller medvirkning til drap og skal avhøres lørdag.

Siktet for drap eller medvirkning

– Av hensyn til etterforskningen kan vi ikke gå nærmere inn på hva vi mener er hans rolle eller relasjon er til de øvrige i saken. Vi må etterforske dette nærmere. Det er ikke besluttet om han skal varetektsfengsles eller ikke, la Høyland til.

Hun opplyser at mellom 30 og 40 personer etterforsker saken. Politiet ønsker tips om personer som kan ha observert noe fra lørdag 11. januar til mandag 13. januar.

HOSPITSET: Politiet tror kvinnen og mannen ble drept i Møllendalsveien. Foto: TOR HØVIK

Kan bli flere pågripelser

Politiets hovedhypotese er at kvinnen og mannen ble drept og at drapene skjedde i Møllendalsveien, sa Høyland på pressekonferansen.

Det er første gang politiet bekrefter dette. I Møllendalsveien ligger et hospits som har vært saumfart i flere dager. Politiet er ikke ferdig med undersøkelsene her.

Ifølge Høyland arbeider mellom 30 og 40 personer med saken. Rundt 40 vitner er avhørt, noen flere ganger. Det er kommet inn 80 tips. Politiet mener flere av dem har «stor interesse».

Politiet har ikke full oversikt og utelukker ikke flere pågripelser.

– Det er viktig for oss at verken de siktede, andre involverte eller vitner blir påvirket av det de leser i mediene.

Ferdig i Arna

Gjennom helgen vil politiet fortsette arbeidet med saken. De skal gjennomføre kriminaltekniske undersøkelser, avhør og analysere digitale spor som er hentet inn.

Høyland sa videre at arbeidet ved boligkomplekset i Hardangervegen er ferdig. Vest politidistrikt har fortsatt bistand fra Kripos.

Hun ønsket ikke å gi ytterlige opplysninger om mannen som ble pågrepet fredag, bortsett fra at han er i 30-årene.

Mannens forsvarer er advokat Erik Ulvesæter. Han ønsker ikke kommntere saken, men skriver i en tekstmelding at klienten ikke skal avhøres fredag.

Publisert: Publisert 17. januar 2020 16:50 Oppdatert: 17. januar 2020 18:57

Les også

Mest lest akkurat nå

Anbefalt