Hardan­gervidda har vært stengt i 103 timer siden begyn­nelsen av desember. Dette sier trafikk­opera­tøren.

I januar har det vært flere dager med vanskelige kjøreforhold i fjellene i Sør-Norge.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

LEIRO BOM: Bommen på Hardangervidda har vært stengt i mange timer den siste tiden. Foto: Webkamera/Statens vegvesen

Alle fjellovergangene har vært stengt eller hatt kolonnekjøring i korte eller lengre perioder.

En av de mest utsatte fjellovergangene er riksvei 7 over Hardangervidda. Hittil i vintersesongen har denne strekningen vært stengt i 103 timer og hatt kolonnekjøring for alle kjøretøy i 214 timer. Til sammenlikning har Filefjell kun vært stengt i tre timer og kolonnekjøring i ni timer.

– Filefjell stabil

– Vi er inne i en periode med mye dårlig vær. Dette er ikke unormalt, men det treffer på ulike tidspunkt fra år til år. Nå ser det ut til at januar er verst. Det har vært mye stengte veier og kolonnekjøring på fjellovergangene, men heldigvis har Filefjell nesten ikke vært stengt. Dette viser hvor stabil denne fjellovergangen er, sier trafikkoperatør John Andreas Omdal ved Vegtrafikksentralen.

Forrige vintersesong var Hardangervidda stengt i totalt 124 timer og hadde kolonnekjøring for alle kjøretøy i 225 timer. Vintersesongen måles fra første kolonne på høsten eller vinteren til siste kolonne før sommeren.

– Forrige sesong var første kolonne rundt oktober og siste i april. Denne sesongen startet i desember, og vi er allerede nesten oppe i samme timeantallet som forrige. Det har vært en del uvær, sier Omdal.

Fortsatt trøbbel

Ifølge Omdal er det ikke uvanlig at timeantallet varierer fra år til år.

– For tre år siden kom uværet i julen. Da var det stengt gjennom hele julen på flere fjelloverganger.

Trafikkoperatøren tror perioden med dårlige kjøreforhold vil fortsette de kommende ukene.

– Vi må ta dag for dag. Fjellovergangene er utsatt når det er meldt dårlig vær, så vi må være forberedt på at det kan bli kolonne og stengte veier fremover. Men gode gamle E16 over Filefjell er superstabil og tåler mer enn de andre fjellovergangene. Forhåpentligvis kan denne være en trygg øst – vest akse, sier han.

Publisert: Publisert 22. januar 2020 12:16

