Ekspertutvalg anbefaler full åpningstid i barnehager og skoler

Bergen kommune avventer endringer frem til helsemyndighetene oppdaterer rådene sine.

Ekspertutvalg vil ha full åpning av barnehager og skoler. Her fra Nygårdslien skole. Foto: Bård Bøe

Anders Haga

NTB

I dag ble det kjent at regjeringens ekspertutvalg ønsker å unngå nye, inngripende tiltak dersom smitten skulle blusse opp igjen. Dette for å redusere de samfunnsøkonomiske kostnadene. Dette gjelder blant annet restriksjoner i skole og barnehage.

Det som nå koster samfunnet mest, er begrensninger på aktiviteter innen kultur, idrett og servering, krav om avstand og hjemmekontor, samt redusert åpningstid i skoler og barnehager.

Utvalget, ledet av økonomiprofessor Steinar Holden, anbefaler nå full åpningstid i barnehager og skoler.

Ekspertgruppen mener at det bør planlegges for løsninger der barnehager og skoler kan holdes åpne selv ved nye smittetopper og at en nedstengning kun skjer lokalt ved særlige behov.

Ikke effekt i seg selv

I rapporten skriver de at redusert åpningstid i barnehager og skoler ikke har smittevernseffekt i seg selv, og er et resultat

av ressursbegrensninger i gjennomføring av smitteverntiltak.

Samtidig er de samfunnsmessige kostnadene høye, påpeker de:

«Dette er derfor den gjenværende restriksjonen som det er viktigst å fjerne. Helsemyndighetene bør løpende vurdere om innretning kan gjøres mer fleksibelt og samtidig ivareta smittevernet. Barnehager og skoler bør ha tilstrekkelig med personell og lokaler til å kunne ha full åpningstid, og planlegge for ekstraordinære tiltak over tid».

Endre Tvinnereim og byrådet ønsker å åpne skolene og barnehagene når helsemyndighetene åpner for det. Foto: Bård Bøe

Avventer

Skolebyråd Endre Tvinnereim (Ap) sier de ønsker barn tilbake på skolen så snart det er trygt nok til det.

– Men det er den nasjonale smittevernveilederen som må styre dette og vi må forholde oss til den.

Dersom nasjonale myndigheter vurderer det som trygt å følge oppfordringer til Holden-utvalget og gjøre endringer i veilederen vil kommunen forholde seg til dem.

– Den dagen vi kan ha åpent som normalt er en gledens dag, sier Tvinnereim.

– Skolene kan ikke holde åpent som normalt etter dagens veileder?

– En del skoler kan ikke ha åpent som vanlig. I klasserom skal det være en meter mellom hver elev, og da er det begrensinger på hvor mange man har plass til rent matematisk. Flere skoler har tilleggsarealer, men det vil likevel være begrensninger på mange skoler