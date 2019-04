En gress- og lyngbrann truet hytter og hus ved Balandsneset på Drange.

Nødetatene ble varslet om brannen klokken 12.49 onsdag. Det brant da i et område med gress og lyng på Balandsneset ved Drange i Os.

Litt etter klokken 14 meldte brannvesenet at de nå har kontroll på brannen, og at de dynker området med vann.

– Politiet vil sørge for evakuering. Det skal være flere hus og hytter i nærheten, sa operasjonsleder Stine Mjelde i Vest politidistrikt tidligere i dag.

Ved 12.55-tiden fikk politiet beskjed om at et område på 20 x 20 meter brant.

– Eieren av et hus i nærheten hadde forsøkt å slukke, men følte at brannen var ute av kontroll, fortalte Mjelde.

Et helikopter fra Luftambulansen som tilfeldigvis var i Os da varselet kom, ble sendt opp i luften for å fåoversikt over brannen.

Eirik Brekke

Brant 20 meter fra huset

– Det er ikke lenger synlige flammer. Området som brant var bare 20 meter fra huset mitt i luftlinje, sa Lise Balland tidligere i ettermiddag.

Hun er fastboende på Balandsneset, og det var en av naboene hennes som varslet nødetatene om brannen.

– Jeg ante ikke noe før jeg hørte helikopteret. Området som brant, ligger mellom hytter og hus helt ute på Drange, fortalte Balland.

Ikke fare for bebyggelse

Det viste seg etter en stund at politiet likevel ikke trengte å evakuere folk under brannen.

– Politiet har sjekket nærmeste bebyggelse og der var det tomt, sa operasjonsleder Mjelde i Vest politidistrikt til BT.

Hun fortalte at det ikke lenger var fare for at brannen skal spre seg til hus og hytter.

– Veldig farlig

Vaktkommandør Karl-Arne Røyseth ved 110-sentralen sendte alt av tilgjengelig mannskap i Os og en mannskapsbil og en ekstra vanntank fra Fana for å være sikker på at de hadde nok vann til å slukke brannen.

– Det er såpass mye vind nå at vi ikke kan melde at vi har kontroll over brannen. Når det er vind og trekk, sprer brannen seg raskt. Det er veldig farlig, så jeg oppfordrer folk til å holde fyrstikkene i lommen, sa Røyseth tidligere i dag.

Vaktkommandøren ved 110-sentralen fortalte at det tidligere i dag var fare for at brannen skulle spre seg til hus og hytter.

Stor brannfare

Onsdag meldte meteorologene om lokalt stor skog-, gress- og lyngbrannfare i områder uten snødekke inntil det kommer nedbør av betydning. Det er stor brannfare på oransje nivå for Vestlandet.

På Twitter advarer også Bergen brannvesen om den økende brannfaren og oppfordrer folk til ikke å ta unødige sjanser nå.