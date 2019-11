E16 stengt i flere timer etter at steinblokk løsnet fra tunneltak

Det er lange køer både på Vaksdal- og Vosse-siden av Jamnatunnelen på E16.

Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

LANGE KØER: Ved Vaksdal står trafikken mot Voss torsdag morgen. 2211-tipser

– Tilbakemeldingen vi har fått er at det vil ta noen timer før tunnelen åpner igjen, sier Idar Sangolt ved Vegtrafikksentralen.

Like før 06.30 torsdag morgen fikk Vegtrafikksentralen melding om at en steinblokk hadde løsnet fra taket og ble liggende på en kabelbro i Jamnatunnelen på E16.

Omkjøring via Hardanger

– Entreprenør er på stedet og sjekker taket. Steinblokken er på 1 x 1,5 meter. Vi fikk melding om at steinen hvilte på lysarmaturet, sier Sangolt.

Vegtrafikksentralen sier at det straks ble satt opp skilter ved Trengereid og på Voss der man informerte om veistengningen. Det er omkjøring via fylkesvei 79 i Hardanger.

Lange køer

– Hvordan er det med større kjøretøyer i køen?

– De som ikke står slik til at de klarer å få snudd vil nok måtte vente til tunnelen åpner, så en del køer vil det nok bli i timene fremover, sier Sangolt.

Så sent som i september førte et ras ved Bolstadtunnelen til at E16 måtte stenges. Opprydningsarbeidet etter raset påvirket trafikken i mange dager.