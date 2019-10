Nedkjølt mann sendt til sykehus etter at båten hans sank

La på svømm da båten tok inn vann.

For mindre enn 1 time siden

Klokken 22.15 søndag kveld fikk politiet melding om mann hadde tatt seg frem til et hus ved Havreneset i Florø. Han fortalte at båten hans hadde begynt å ta inn vann da han var på vei fra øyen Vevlingen til Florø.

Mannen i slutten av 20-årene opplyste at han var i nærheten av Stabben fyrlykt da båten sank og han måtte legge på svøm.

– Hvis posisjonen stemmer har han svømt et godt stykke. Det har sikkert vært dramatisk for ham. Han var nedkjølt, men eller uskadet, sier operasjonsleder Per Algrøy ved Vest politidistrikt.

Mannen ble sendt til Førde sentralsykehus for kontroll.

Båten som gikk til bunns er en 21 fots Fjord-Viking med innenbords motor. Det er ukjent hvorfor den begynte å ta inn vann.