Hans Christian sperret veien for gravemaskin – og vil aksjonere igjen

– Stadlandet er et nasjonalt ikon, sier vindkraftmotstandere.

Publisert Publisert For mindre enn 40 minutter siden

Hans Christian Hansen satt seg foran gravemaskin for å hindre arbeid med tilførselsvei til Okla vindkraftverk på Stadlandet. Foto: Jon Frogner

Arbeidet med tilførselsveien til Okla vindkraftverk på Stadlandet begynte denne uken. Motstandere har gjennomført protestmarkeringer, og onsdag morgen satte en av de lokale aksjonistene seg ned foran en gravemaskin i anleggsområdet ved Borgundvågen.

«Jeg hadde aldri trodd at jeg etter fjorten år skulle sitte her i lyngen for å stoppe noen gravemaskiner», skrev Hans Christian Hansen i gruppen Stad landskap på Facebook, før han senere på dagen avsluttet aksjonen.

For seint?

Til BT sier Hansen at akter å gjennomføre flere aksjoner i tiden som kommer. På spørsmål om protestene ikke kommer i seineste laget siden vindkraftverket fikk konsesjon for flere år siden, svarer han:

– Det er fortsatt håp og en mulighet for det norske demokratiet å stoppe en politisk fadese som vil fremstå som en skamplett i norsk energi- og naturforvaltning i all fremtid.

Motstandere mener at det særegne kystlandskapet og unike naturverdier på Stadlandet vil bli ødelagt hvis vindkraftverket blir bygget. Okla-anlegget vil få fem turbiner med totalhøyde på nær 150 meter, og er ett av rundt 20 vindkraftprosjekter som nå bygges eller planlegges i Vestland fylke.

Slik vil de fem turbinene bli synlig fra veien opp mot Vestkapp, ifølge en fotomontasje laget av Norconsult på vegne av utbyggeren (Faksimile: Norconsult/Falck Renewables).

– Har alle tillatelser

Vindkraftverket Okla bygges av Falck Renewables Vind AS, som har italiensk hovedaksjonær (Falck Renewables S. P. A). Sogn og Fjordane Energi (SFE) har eierandel på 20 prosent.

Selskapets direktør, Scott Gilbert, sendte onsdag kveld ut en pressemelding der han sier at selskapet har alle de nødvendige godkjenninger på plass.

Scott Gilbert er administrerende direktør i Falck Renewables Vind AS. Han ber motstandere om å ta hensyn til egen og arbeidernes sikkerhet når de protesterer. Foto: Tor Høvik (Arkivfoto)

– Må ta hensyn

«Vi har respekt for at enkelte ikke støtter utbyggingen av vindkraftprosjektet. Men når enkelte av motstanderne sier at vi mangler nødvendige godkjenninger for å sette i gang, så er ikke dette riktig», uttaler han i pressemeldingen.

Gilbert sier dette om protestene:

«Det er viktig at de som deltar i demonstrasjonene også tar hensyn til helse og sikkerhet. Når demonstranter blokkerer veier håper jeg at de husker på dette og ikke skaper risikable situasjoner», sier han.

– Vil opptre ryddig

Talsperson for vindkraftmotstanderne på Stadlandet, Wenche Hovlid Sortvik, sier de ikke vil bryte loven i forbindelse med aksjonene.

– Vi er opptatt av at markeringer skal foregå innenfor lovens rammer. Det er viktig for oss å opptre ryddig og saklig. Derfor ønsker vi å ha kontroll over protestaksjonene, sier Sortvik.

Selv om Okla-prosjektet er lite sammenliknet med de fleste andre vindkraftverk som er under bygging, mener Sortvik at det må stanses.

«Nasjonalt ikon»

– Vi snakker om Stadlandet som er nasjonalt ikon, et landemerke med en betydning som strekker seg langt utover nærområdet, sier hun.

Sortvik mener også at vindkraftverket omtrent ikke vil gi lokale ringvirkninger eller arbeidsplasser. Hun mener at vindturbiner derimot vil være negativt for reiselivet, en næring hun mener har stort potensial i Stad kommune.

Falck Renewables hadde opprinnelig frist til ut 2020 med å få Okla-anlegget i drift, men NVE ga utsettelse frem til utgangen av 2021 for idriftsetting.

Vindkraftmotstanderne reagerer på at selskapet begynner arbeidet med tilførselsveien til vindkraftverket før Stad kommune har fattet flere vedtak om dispensasjoner fra plan- og bygningsloven knyttet til anlegsområdet.

– Kommunen har informert oss om at disse godkjennelsene ikke er nødvendige for å begynne arbeidet med tilkomstveien, sier Gilbert.

– Bør vente

På Stortinget har SVs stortingsrepresentant Lars Haltbrekken stilt spørsmål til olje- og energiminister Tina Bru (H) om Okla-utbyggingen. Okla er også blant de gitte vindkraftkonsesjonene som skal gjennomgås av statlige energimyndigheter for mulige mangler i prosessen.

«Mener statsråden det er riktig å begynne arbeidet før den vedtatte gjennomgangen er ferdig, og hva vil statsråden gjøre for å hindre at det skjer irreversible inngrep før gjennomgangen av konsesjonen er ferdig?», spør Haltbrekken. Svaret fra statsråd Tina Bru foreligger ikke ennå.

Mandag gikk motstandere av vindkraftverket i protestmarsj i Leikanger-området på Stadlandet. Foto: Jon Frogner

– Dommedagsprofetier

Motstanderne Wenche Hovlid Sortvik og Hans Christian Hansen mener konsesjonsvedtaket bygger på et mangelfullt kunnskapsgrunnlag. De krever at arbeidet med prosjektet må stanses inntil gjennomgangen av gitte konsesjoner er gjort av myndighetene, i tråd med Stortingets vedtak.

Men det finnes også folk i lokalmiljøet som ønsker vindkraftverket velkommen.

– Det er mange dommedagsprofetier. Stad blir ikke rasert om vi tar i bruk noen promille av fjellet, sier en av grunneierne, Ole Borgund, til NRK.

Falck-direktør Scott Gilbert sier at Okla-prosjektet ikke bare har møtt mostand, men at det også er mange som støtter prosjektet.