Trapper opp koronatesting av helsepersonell

På Haukeland står helsepersonell i bilkø for å bli testa for koronaviruset.

Publisert Publisert For mindre enn 50 minutter siden

På det meste var det sju bilar i kø då BT oppsøkte det midlertidige prøvetakingssenteret onsdag. Foto: Bård Bøe

Helse Bergen har oppretta eit nytt senter i parkeringshuset ved sjukehushotellet for å ta prøver av eigne tilsette som kan vere smitta av koronaviruset.

Alle tilsette med nyoppståtte symptom på luftvegsinfeksjon skal no testast, og ikkje gå på jobb før eventuelt negativt testresultat.

Sidan 9. mars har Haukeland universitetssjukehus testa om lag 700 av sine tilsette. Tysdag vart tilbodet trappa opp.

– Pågangen er stor. Vi har kapasitet til 350 personar dagleg, og dette blir fylt opp, seier Trude Duelien Skorge, bedriftslege i Helse Bergen.

Høyr Koronapodden i appen BT Lytt eller direkte i vindauget nedanfor:

14 er påvist smitta

For dei som kjem køyrande skjer testinga i bilen. Då BT var til stades, var det på det meste sju bilar i kø. Personen i bilen ruller ned bilvindauget og får beskjed om å gape opp. Helsepersonell i fullt smittevernutstyr stikk deretter ein vattpinne langt ned i halsen på vedkomande.

Det heile tek berre om lag to minutt. Prøven vert deretter sendt til analyse på mikrobiologisk avdeling på sjukehuset. Innan eit døgn får den tilsette beskjed om ho er smitta av korona eller ikkje.

Onsdag er det 14 tilsette på Haukeland universitetssjukehus som har testa positivt på koronaviruset. Til saman 622 tilsette er i karantene.

Her inne føregår testinga. Foto: Bård Bøe

Vil du ha dei viktigaste sakene om koronautbruddet rett i innboksen? Meld deg på nyheitsbrevet vårt her!

180 om dagen

Også på Bergen legevakt jobbar dei med å auke testkapasiteten.

– I går klarte vi å teste 170 personar, i dag er målet 180, seier Dagrun Waag Linchausen, leder ved legevakta.

Testinga går føre seg i et telt på parkeringsdekket utanfor andre etasje i Helsehuset. Koronatesten er reservert helsepersonell som kan vere utsett for smitte og personar i risikogruppene som mistenkjer sjukdom.

– Det er eit enormt press på oss for å bli testa. Vi prioriterer helsepersonell som har pasientkontakt, seier Linchausen.

Helsepersonell ikledd fullt smittevernutstyr utfører testinga. Foto: Bård Bøe

Ingen tilsette smitta på legevakta

Ved å halde teltet ope lenger utover ettermiddagane og å gi fleire opplæring, håper legevaktsjefen å klare å teste fleire av de kommunalt tilsette i helsetenesta, mellom anna i heimesjukepleia.

– Testing er ein tung jobb for dei som utfører den, og vi må ha fleire skift, seier ho.

Fleire medisinstudentar bidrar i arbeidet. Ein del av staben på legevakta er i karantene etter å ha hatt nærkontakt med pasientar der koronasmitte ikkje var forventa.

– Ingen av de tilsette på legevakta er smitta av koronavisuet til no, seier Linchausen.

Testsenteret er framleis under oppbygging. Ein skil mellom rein og urein sone. Foto: Bård Bøe

Skal ha symptom

Også Haraldsplass Diakonale Sykehus testar eigne tilsette. Hittil er 35 testa, og éin av prøvane var positiv. 40 av dei tilsette er i karantene.

For at helsepersonell skal bli testa er kravet at ein har feber, tung pust, hoste, vondt i halsen eller snue. Tilsette som ikkje har symptom vert ikkje testa.

Tilsette som testar negativt skal halde seg heime til dei er friske, som ved vanleg sjukdom. Dei som testar positivt for korona vil få vidare oppfølging av smitteverntenesta, opplyser Helse Bergen.

Gule og raude plaststrimlar markerer skiljet mellom rein og urein sone på legevakta. Ute i smittesona er dei beskytta med hanskar, munnbind og visir. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen