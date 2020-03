Så mange er innlagt som følge av koronavirus i din region

Her kan du ser oppdaterte tall fra de ulike helseforetakene i region Vest.

I et telt ved Bergen legevakt utfører helsepersonell testing for koronavirus. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

Nyhetsredaktør Trond Olav Skrunes sier BT har valgt å avslutte oppdateringen av antall smittetilfeller i kommunene på Vestlandet.

Årsaken til dette er at reglene for hvem som blir testet for koronasmitte er endret og at det derfor trorlig er store mørketall.

I stedet vil BT legge vekt på tallene fra sykehusene, som behandler de alvorlig syke pasientene.

Mens det tidligere var slik at alle med mistenkt sykdom ble testet, er det nå bare om lag halve befolkningen som blir tilbudt test.

Ved Bergen Legevakt er det kun helsepersonell og personer i risikogruppen som blir testet for koronavirus.

Helsedirektøren i Bergen kommune sier at de offisielle tallene på antall smittede dermed ikke forteller hele sannheten om smittesituasjonen i samfunnet.