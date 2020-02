Flere hus brant ned i Aurland

Det var fare for spredning til bebodde hus, men brannvesenet klarte i natt å slukke brannen i flere bygg i Aurland.

Klokken 03.21 fikk politiet melding om brannen i bygden Undredal ved Aurlandsfjorden. Brannen begynte i et naust, og flammene spredte seg videre til en låve. Det er også skader på to båter og et uthus, ifølge politiet.

– Det er ingen som er savnet eller skadet, men på et tidspunkt var det fare for spredning til bebodde hus i nærheten. Et naust og en låve er nedbrent, sier Stein Rune Halleraker til BT.

Ifølge operasjonsleder i Vest politidistrikt står trehusene tett, men brannvesenet klarte altså å få kontroll på flammene.

Det var 110-sentralen i Florø som fikk melding om brannen klokken 03.21. Klokken 03.59 hadde brannvesenet kontroll på flammene, og brannen ble slukket noe senere, ifølge Frode Korneliussen, vaktkommandør ved 110-sentralen i Florø.

– Heldigvis var det ingen vind, slik at mannskapene fikk raskt kontroll. Det var ingen folk i byggene som brant, sier Korneliussen.

Brannmannskap fra Voss ble kalt ut, men de snudde da de var kommet halvveis. Da var nemlig brannen slukket, ifølge Tore Fanebust ved 110-sentralen i Bergen.