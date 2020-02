Flere bygg brant ned i natt. Brannvesenet fryktet storbrann.

– Det var fullstendig overtent.

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

FULL FYR: Slik så det ut da det brant i Undredal natt tilfredag. Foto: Leif Inge Undredal

Det sier Arvid Gilje, vakthavende brannsjef i Aurland. Natt til fredag rykket han og mannskap ut til bygden Undredal midtveis i Aurlandsfjorden i Aurland kommune.

Trehus tett i tett

Det lokale brannvesenet hadde fått melding om brann, og brannsjefen fryktet det verste da han kom frem.

– Trehusene står jo tett i tett, og faren for spredning er stor. Jeg trykket på den store knappen, og mannskap i Lærdal og Voss ble tilkalt. De kunne imidlertid snu, fordi vi klarte å slukke brannen, sier Gilje til BT klokken 05.40.

Trehusbebyggelsen er vernet, og uten brannvesenets innsats kunne mange hus med stor kulturhistorisk verdi ha gått tapt.

– Lokale folk hadde funnet frem hageslanger og sprøytet vann på nabobyggene. De bidro sterkt til at dette tross alt gikk bra, sier Gilje.

– Hele fjorden i en lyserød bue

Det var litt av et syn som møtte brannsjefen og folk i bygden.

– Det var overtent da jeg kom kjørende, sier Gilje.

– Jeg ble oppringt klokken 03.50 og fikk høre at det brant. Hele fjorden sto i en lyserød bue. Jeg trodde det var i butikken at det brant, sier Geir-André Gilbu som driver Nærbutikken Undredalsbui ved fjorden.

Tross dramaet ble det kun knust rute og røyklukt i forretningen.

DRAMATISK: Det var dramatisk da det brant natt til fredag i Undredal. Foto: Leif Inge Undredal

GNISTRGN: Tross gnistregnet tok det ikke fyr i butikken i Undredal. Foto: Leif Inge Undredal

– Brannen ser ut til å ha startet i et naust med tilbydd og spredt seg til en låve. Nærmeste hus står halvannen til to meter unna, men vi klarte å hindre at det brant. Riktignok er det noen knuste ruter og vann i huset, sier Gilje.

Han og mannskapene hentet vann fra Aurlandsfjorden.

REDDET: Butikken i Undredal (t.v.) ble reddet fra flammene. Foto: Leif Inge Undredal

SLUKKET: Natt til fredag brant det i to bygg i Undredal. Foto: Politiet

Ingen skadet

Klokken 03.21 fikk politiet melding om brannen i bygden Undredal ved Aurlandsfjorden. Brannen begynte i et naust, og flammene spredte seg videre til en låve. De er begge nedbrent. Det er også skader på to båter og et uthus, ifølge politiet.

– Det er ingen som er savnet eller skadet. Årsaken til brannen er ukjent. Vi er fortsatt på stedet og snakker med vitner og driver åstedsundersøkelse, sier Stein Rune Halleraker til BT.

Ifølge operasjonsleder i Vest politidistrikt står trehusene tett, men brannvesenet klarte altså å få kontroll på flammene.

IDYLL: Undredal sett fra Aurlandsfjorden. Foto: Vidar Knai

– Ingen vind

110-sentralen i Florø fikk melding om brannen klokken 03.21. Klokken 03.59 hadde brannvesenet kontroll på flammene, og brannen ble slukket noe senere, ifølge Frode Korneliussen, vaktkommandør ved 110-sentralen i Florø.

– Heldigvis var det ingen vind, slik at mannskapene fikk raskt kontroll. Det var ingen folk i byggene som brant, sier Korneliussen.

Da BT snakket med Gilje, var flere av mannskapene sendt hjem. Ambulanse hadde også kjørt, men politi og brannvesen var igjen.

– Vi blir nok her noen timer fremover og drar ikke før det er 100 prosent trygt, sier Gilje.