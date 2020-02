Fikk du med deg disse sakene?

Her er noen høydepunkter fra uken som gikk.

1. Aurora trollbandt amerikanerne

SANG: Aurora på scenen under Oscar-utdelingen. Foto: Chris Pizzello, Invision/NTB scanpix

Uken startet med Aurora Aksnes fra Os på scenen under et av verdens mest berømte show – Oscar-utdelingen.

Det ble ingen pris på sangen fra «Frost 2», men Aurora høstet rikelig med lovord. .

– Opptredenen ble toppet av den overjordiske stemmen til den norske popstjernen Aurora, skrev CNN.

2. Velgerne forsvant fra Trym Aafløys bompengeparti

OPPOSISJON: Trym Aafløy i bystyret. Foto: Marita Aarekol (arkiv)

Bare én av fem som stemte FNB i høst, ville gjentatt valget nå. Det viste BTs ferske bergensmåling denne uken.

Trym Aafløy mener det er ubegripelig at mange av hans velgere går til Høyre.

– Nå driver vi politikk, og det skriver ikke mediene om. Vi har stemt imot byvekstavtalen seks ganger på grunn av bompengene den avtalen innebærer. Høyre, derimot, stemmer ja gang på gang. Derfor er det uforståelig at våre velgere hopper over til dem, sier Aafløy.

3. Så mye har temperaturen steget på ditt hjemsted

ILLUSTRASJON: Philipp Bock

Vi i BT trapper opp klimadekningen vår i tiden som kommer. Som en første smakebit har vi laget denne kalkulatoren, som viser hvor mye temperaturen har steget på ditt hjemsted siden du ble født.

4. Kommunen innrømmer: Har for dårlig utstyr for å sikre Bryggen

VÅTT: Slik så det ut på Dreggekaien natt til tirsdag. Foto: Paul Sigve Amundsen

Natt til tirsdag steg vannet. Og steg og steg. På Bryggen endte vannstanden på 239 centimeter over sjøkartnull – én centimeter bak rekorden fra 1990.

Beredskapssjef Ivar Lunde i Bergen kommune kunne konstatere at sandsekkene som var lagt ut hindret sjøen i å flomme inn over Bryggen – så vidt.

– Det fungerte, men i fremtiden må vi anskaffe et annet flomvern. Vi forventer at dette skjer flere ganger og at sjøen kan gå enda høyere, sier Lunde i ettertid.

Brannvesenet er enige: De er ikke utstyrt for å håndtere fremtidens vannstand.

5. Foreldre må betale for å se barna spille kamp. Nå kan det bli bråk i håndball-leiren.

DYRERE: I takt med flere ansatte i Håndballforbundet er det blitt dyrere å spille håndball. Bildet er fra en tilfeldig J14-kamp i Haukelandshallen denne uken. Foto: Silje Katrine Robinson

På toppen av klubbkontingent og dugnadsarbeid må foreldre i Bergen betale inngangspenger for å se barnas kamper.

Styreleder i Bjarg Håndball, Bjørn Ellertsen, mener at inngangspenger er et «nødvendig onde».

– Det er en konsekvens av hvor kostbart det er å spille håndball i regi av NHF Region Vest, sier han.

Klubben er en av flere som har trukket de yngste lagene sine fra den offisielle serien. I stedet arrangerer de kamper mot hverandre, for å unngå avgiftene til regionen.

Samtidig som avgiftene for å stille barnelag har doblet seg, har lønnskostnadene i regionen gjort det samme.

Nå ulmer et opprør mot forbundet i Håndball-Bergen.

