Hva har du rett på når barna må være hjemme?

Mens andre foreldre lurer på hva de får dekket hvis de må være lenge hjemme med barna, får alenemor og sykepleier Lene Valvatne sende datteren på skolen mandag.

Fra venstre: Mynthe Pedersen Neset, Solveig Valvatn og Lene Valvatne sammen med hønene som heter Lakris, Snøflak og Pjusken. Foto: Bård Bøe

– Det ville vært krevende om Solveig måtte være hjemme, så det er veldig fint at skolen stiller opp, sier Lene Valvatne.

Hun er alenemor for tredjeklassingen Solveig Valvatne – og jobber som operasjonssykepleier på Haukeland universitetssjukehus. En jobb Helsedirektoratet definerer som samfunnskritisk.

Fredag tilbrakte datteren formiddagen hos en klassevenninne, mens Valvatne jobbet. Etter lunsj tok hun over oppsynet med Solveig og en venninne, mens venninnens mor gikk på jobb.

De to jentene står ute på terrassen og mater hønene når BT kommer på besøk.

Fra mandag skal imidlertid Solveig møte opp på Fridalen skole som vanlig sånn at mor kan gå på jobb. Det vil si, ikke helt som vanlig, ettersom hun blir den eneste i sin klasse som ikke skal følge undervisningen hjemmefra.

– Det blir fint å komme tilbake på skolen igjen, men jeg vil heller være hjemme, sier Solveig. Foto: Bård Bøe

Lene Valvatne jobbet halv arbeidsdag på fredag for å passe datteren og venninnen sitt barn. Foto: Bård Bøe

Også Valvatne kan få en annerledes hverdag fremover. Til vanlig jobber hun på plastikkirurgisk poliklinikk, men der trappes aktiviteten nå ned for å frigjøre ressurser i forbindelse med koronautbruddet.

– Jeg er innstilt på å måtte jobbe andre plasser på huset, sier Valvatne.

Flere uavklarte spørsmål

Mens noen foreldre kan løse utfordringen ved å jobbe hjemmefra eller ha fleksibel arbeidstid, må andre droppe arbeidet for å kunne passe barna. Da kan de bruke såkalte sykt barn-dager, skrev arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen i en pressemelding torsdag.

Ordningen omtales også som omsorgspenger

– Foreldre vil ha rett til omsorgspenger for å være hjemme med barn når skoler og barnehager stenger i denne ekstraordinære situasjonen, skrev ministeren.

På fredag sa folkehelseminister Bent Høie i en pressekonferanse at alle som er satt i karantene har rett til sykepenger. Og regjeringen vil ta det meste av regningen om bedrifter permitterer ansatte.

Fakta Omsorgspenger Når man har ett eller to barn som er 12 år eller yngre, har man 10 omsorgsdager hver pr. kalenderår. Disse 10 dagene finansieres av arbeidsgiver.

Når man har tre barn eller flere som er 12 år eller yngre, har man 15 omsorgsdager hver pr. kalenderår. De 10 første dagene finansieres av arbeidsgiver. Deretter finansieres 5 dager av folketrygden.

Enslige forsørgere og foreldre til kronisk syke har et utvidet antall dager med omsorgspenger. Arbeidsgiver betaler her også kun de første 10 dagene. Kilde: Regjeringen.no Les mer

Men det står fremdeles en rekke spørsmål ubesvart:

Må hardt pressede bedrifter fremdeles dekke lønn når ansatte tar ut omsorgsdager?

Hva skjer når kvoten på 10 eller 15 omsorgsdager er brukt opp?

Må foreldre som kun kan jobbe noen timer hver dag, kanskje hjemmefra, ta ut fulle omsorgsdager?

– Vi avventer en juridisk vurdering på hvordan dette skal praktiseres i koronavirussituasjonen, så dette er vi nødt til å komme tilbake til, sier Frode Henden, pressekontakt i NAV til BT fredag ettermiddag.

Vurderer å utvide antall dager

Torsdag skrev Isaksen at regjeringen vurderer å endre reglene rundt omsorgspenger.

– Når skoler over hele landet er stengt og situasjonen er uavklart, sier det seg selv at sykt-barn-dagene kan bli brukt opp. Regjeringen følger utviklingen og vil også vurdere å utvide antall dager foreldre kan være hjemme, og vi vil vurdere å gjøre ordningen mer fleksibel slik at man ikke har brukt opp én hel dag hvis man er én time hjemme, skrev ministeren.

For dem som ikke kan ta ut omsorgsdager, for eksempel hvis kvoten er oppbrukt eller man har barn over 12 år som krever pass, kan alternativene være ferie, avspasering eller permisjon. Det vil da være opp til arbeidsgiver om permisjon gis med eller uten lønn, skrev advokat Vetle W. Rasmussen i fagforeningen Parat i en pressemelding torsdag.

SFO- og barnehageregningen reduseres

Et annet spørsmål har vært hvorvidt foreldrebetalingen i barnehager og på SFO blir redusert når barna må holdes hjemme.

– Når barnehager og skoler stenger, kan kommunen heller ikke kreve betaling av brukerne, sa barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad under pressekonferansen fredag.

Regjeringen vil derfor øke det såkalte skjønnstilskuddet til kommunene med over 200 millioner kroner, for å dekke dette.

Torsdag besluttet regjeringen å stenge skoler og barnehager. For mange familier betyr det at foreldre må være hjemme og kanskje ikke kan jobbe. Foto: Eirik Brekke (arkiv)

Rundt 40 elever på skolen

Det er kun barn av foreldre med samfunnskritisk funksjon, som kan møte på barnehager og 1. til 4. trinn på barneskoler.

Mimi Bjerkestrand, direktør i Etat for barnehage i Bergen kommune, sier til BT at det var 29 barn fra 15 ulike kommunale barnehager som møtte på fredag.

– Vi forventer at dette øker på i perioden fremover, sier hun.

– Det var 19 skoler som hadde omsorgstilbud fredag, og i underkant av 40 elever har vært på skolen, sier Marius Arnason Bøe, direktør for skoleetaten i Bergen kommune.

Verken Bøe eller Bjerkestrand vet foreløpig hvor stort behovet på skolene og barnehagene vil bli fremover.