Ordføreren og byrådslederen med brev til Bergens innbyggere

«Vi er inne i en svært krevende tid for byen vår og for landet vårt. Som samfunn er vi nå hardt rammet når vi i fellesskap skal bidra til å stoppe spredningen av koronaviruset».

Publisert Publisert Nå nettopp

Slik starter brevet ordfører Marte Mjøs Persen og Byrådsleder Roger Valhammer sendte til innbyggerne i Bergen tirsdag ettermiddag.

I brevet forklarer politikerne hvorfor byrådet og regjeringen har iverksatt de drastiske tiltakene i forbindelse med koronautbruddet. De legger også vekt på hvor viktig det er at alle er med å bidra ved å følge rådene og instruksene fra myndighetene.

– Store konsekvenser

– Situasjonen krever mye av oss og rammer noen ekstra hardt. Tiltakene har store konsekvenser for økonomien, næringslivet, kulturlivet, idretten og hverdagslivet vårt. Mange risikerer nå å miste jobben sin, og mange er allerede permitterte, står det i brevet.

Brevet er lagt ut på kommunens hjemmesider, og det opplyses at det arbeides med å oversette det til flere språk for å nå flest mulig av byens innbyggere.

I brevet trekker Persen og Valhammer frem situasjonen for de mange småbarnsforeldrene som nå må være hjemme som følge av stengte barnehager og skoler.

– Mange småbarnsforeldre er hjemme med sine barn uten å vite sikkert om fellesskapet vil stille opp økonomisk hvis dette vedvarer. Heldigvis har Stortinget nå kommet med tiltak for å hjelpe situasjonen for en del, og det er allerede varslet at det vil komme flere tiltakspakker, skriver politikerne.

Vil du ha de viktigste nyhetene om koronautbruddet rett i innboksen? Meld deg på her.

Takker helsearbeidere

Ordføreren og byrådslederen benytter også muligheten til å takke alle som arbeider i helse- og omsorgssektoren.

– Vi er takknemlige for alle som står i førstelinjen i helse- og omsorgssektoren – og for innsatsviljen dere utviser i denne ekstraordinære situasjonen. Vi vil også takke alle dere som nå er med på å holde hjulene i gang for at samfunnet kan fungere på best mulig. Tusen takk!, står det i brevet.

Vedlagt brevet får innbyggerne praktisk informasjon knyttet til koronautbruddet, som viktige telefonnummeret, råd for å unngå smittespredning samt regler for karantene og isolasjon.