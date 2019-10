Huset er overtent. Røykdykkere trekker seg ut

Flere nabohus er evakuert.

Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

INGEN SKADET: Det skal ikke ha vært folk i huset, og ingen er skadet, ifølge politiet. Håkon Glatved-Prahl

Klokken 11.11 kom det melding om brann i en enebolig på Ørnetua i Lindås. Nødetatene rykket ut. Huset er overtent, opplyste brannvesenet kort tid etter.

– Jaktammunisjon i huset

– Det har kommet melding om at det brenner kraftig, sier vaktkommandør Ole Jakob Hartvigsen ved 110-sentralen.

Klokken 11.45 opplyser politiet at alle nødetatene er fremme. Brannvesenet har begynt slukkingsarbeidet.

BRANN: Eneboligen i Lindås brant søndag formiddag. Håkon Glatved-Prahl

Ifølge Hartvigsen skal ingen av personene som bor i huset ha vært hjemme da brannen startet. Brannvesenet har fått opplyst at det er jaktammunisjon og mindre mengder propan i huset.

– Flere nabohus er evakuert. Vi har opprettet en sikkerhetssone på 100 meter, sier Hartvigsen.

Problemer med vanntilførsel

BTs medarbeider på stedet forteller at det brenner i husets toppetasje.

– Deler av taket er rast sammen, og brannvesenet spyler inn vann gjennom knuste vinduer, sier han.

Eneboligen ligger i et boligfelt. Brannvesenet har rykket ut med mannskap fra to stasjoner.

En BT-tipser forteller at han så tre brannbiler, to politibiler og to ambulanser i full utrykning ved 11.35-tiden søndag.

– Det er problemer med vanntilførselen, og vi har derfor vanntanker og en ekstra bil på vei, sier Hartvigsen.

Røykdykkere må ut

Operasjonsleder i politiet, Hans-Erik Thue, sier at politiet har vært i kontakt med huseier.

– Huseier opplyser at det ikke skal være folk i boligen. Brannvesenet har startet slukking, og det er ikke fare for spredning, men det blir materielle skader.

Like etter klokken 12 opplyser brannvesenet at de avslutter røykdykkerinnsatsen inne i huset på grunn av egen sikkerhet. Slukkearbeidet fortsettes utvendig.

– Det brenner fremdeles, og det er ikke meldt om kontroll på stedet ennå, sier Hartvigsen klokken 12.15.