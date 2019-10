Knipset av fotoboks, hevdet nødverge: – Var redd og forkavet

Dommeren mener han likevel burde ha rukket å slakke på farten.

For mindre enn 2 timer siden

TATT HER: Mannen passerte denne fotoboksen etter å ha økt farten for å avverge en farlig situasjon, fortalte han i retten. Boksen er den andre som står i retning nordover i Fløyfjellstunnelen. Leif Gullstein (arkiv)

En mann i 30-årene møtte torsdag i Bergen tingrett og sa seg uskyldig etter en fotoboksovertredelse i Fløyfjellstunnelen i fjor høst.

Der ble han knipset i 89 km/t, noe han ikke bestred.

Men mannen hevdet at en annen bil hadde kommet kjørende «helt oppi» hans.

Dette, fortalte han, gjorde ham så redd og forkavet at han ikke hadde fokus på egen fart idet han passerte den automatiske trafikkontrollen.

Hevdet nødverge

Derfor mente mannen at han handlet i nødverge for å avverge en farlig situasjon, og at han dermed ikke kan straffes.

Han vedgikk likevel at det gikk minst ti sekunder fra situasjonen var avverget til han passerte fotoboksen.

Det var nok tid for ham til å redusere farten, fastslår dommeren.

– Det er forståelig at tiltalte var emosjonell etter den forutgående hendelsen, men når den farlige situasjonen var over burde tiltalte ha redusert farten, står det i dommen.

Enden på visen i tingretten ble at mannen nå er dømt til å betale 3000 kroner, 2500 kroner i bot og 500 kroner i saksomkostninger.

– Strengt

Det opprinnelige forelegget var på 2100 kroner, ifølge politiet.

– Saken viser at det er strengt dette med å overholde fartsgrenser, sier politiadvokat Mats Henriksen.

Han var aktor i saken og er fornøyd med at tingretten har vurdert saken på samme som politiet.

– Sjåfører har et strengt aktsomhetsansvar, det viser denne dommen.