Store forskjeller på SFO-deltakelsen i bydelene. Sjekk din egen skole her!

POPULÆRT: Dansing på storskjerm med «Just dance» er en av favorittene til andreklassingene på SFO ved Haukeland skole. Ørjan Deisz

Musikken dundrer ut i klasserommet på Haukeland skole. En gjeng med andreklassinger virvler rundt på gulvet og prøver å gjøre de samme bevegelsene som figurene på storskjermen.

– Se på meg da! Jeg kan snurre, roper en av guttene.

Skoledagen er over. Det er tid for lek og moro.

På Haukeland skole deltar mer enn 95 prosent av elevene i den aktuelle aldersgruppen på SFO. Ingen andre skoler i kommunen har like høy oppslutning.

En oversikt over alle skoler i Bergen viser svært store forskjeller i hvor mange barn som deltar på dette tilbudet.

TETT SAMARBEID: Rektor Siv Nyegaard (t.v.) og SFO-leder Karin Rosvold får gode tilbakemeldinger både fra barn og foreldre. De er opptatt av å ha et godt samarbeid mellom skole og SFO for å gi et best mulig tilbud. Ørjan Deisz

Samarbeider med skolen

Avdelingsleder ved SFO på Haukeland skole, Karin Rosvold, har ingen mirakeloppskrift som forklarer populariteten.

– Vi har en vanlig SFO med vanlige unger. Men vi får ofte tilbakemeldinger på at barna trives. Hvis det er noe som ikke fungerer, så prøver vi å få gjort noe med det, sier hun.

Aktivitetstilbudet består blant annet av utelek og inneaktiviteter som dans, spill, lego, tegning og formingsaktiviteter.

En gang i uken arrangerer Ulriken Eagels basketreninger. Skolen har et eget kor som øver i SFO-tiden. Dessuten har FAU organisert en sjakkinstruktør gjennom den kommunale nærmiljøpakken.

Klatring og skøyter

De ansatte prøver å ta ekstra godt vare på fjerdeklassingene. Det er en gruppe som ofte slutter tidlig i SFO. De får for eksempel være med på klatring, bowling og skøyter.

Rektor Siv Nyegaard peker på et godt samarbeid mellom skole og SFO.

En gang i uken har de felles møte og diskuterer aktuelle saker. Nyegaard deltar også i alle prosesser på SFO.

– Vi jobber sammen mot felles mål. Det skal være en rød tråd gjennom hele dagen.

TRIVES: Andreklassingene Josefine Aas, Victoria Høyvik Hanson og Alva Sofie Efterdal liker seg godt på SFO ved Haukeland skole. Ørjan Deisz

Høy inntekt og gode levekår

Men høy deltakelse på SFO handler ikke nødvendigvis bare om kvaliteten på tilbudet. Levekår, fritidstilbud og lønnsnivå i nabolaget rundt skolen kan også spille en rolle.

Medianinntekten for området rundt Haukeland skole er høyest i Bergen kommune, ifølge levekårsundersøkelsen som ble lagt frem denne uken.

Medianinntekten er inntekten til den husholdningen som befinner seg i midten, etter at en har sortert inntekten etter størrelse.

Samtidig scorer nabolaget svært høyt på andre sosiale indikatorer som utdanningsnivå, nettverk og fritidsaktiviteter.

Rektor Siv Nyegaard sier at hun ikke har grunnlag for å mene noe om en slik sammenheng.

– Brukerundersøkelsen til Bergen kommune viser at foreldrene er godt fornøyd med SFO-tilbudet på Haukeland skole, og velger kanskje av den grunn å benytte tilbudet, sier hun.

Flere av områdene som har lav deltakelse på SFO ligger tilsvarende lavt på de samme barometrene. Dette gjelder for eksempel flere skoler i Laksevåg bydel.

Vanskelig å finne penger

Tone Fløtten er daglig leder ved Fafo, og har blant annet forsket på velferd og fattigdom. Hun sier at det kan være en direkte sammenheng mellom inntekt og deltakelse på SFO.

– I noen familier med svak økonomi er det vanskelig å finne penger til en slik utgift. Andre faktorer, for eksempel om det er noen hjemme når barna kommer fra skolen, spiller inn, sier Fløtten.

Hun peker på at det i noen innvandrergrupper er vanlig at kvinnen er hjemmeværende, og at disse familiene derfor kanskje ikke synes de har behov for SFO.

– Godt grep med gratis SFO

Byrådet i Bergen vil gjøre SFO gratis for de yngste elevene. Samtidig vil de jobbe for å redusere egenbetalingen for de eldste.

Målet er å øke deltakelsen blant elevene.

Tone Fløtten mener at dette kan være et godt grep.

– Det er viktig å løfte de som ikke deltar fra før. Gratis SFO kan få flere barn til å benytte ordningen. Deltakelse i SFO vil være nyttig for kontakten med skolekamerater og gi gode erfaringer for de fleste, sier forskeren.

Hun viser til at forsøkene med gratis kjernetid i barnehagene i Oslo har hatt positiv betydning for seinere skoleresultater.

I Oslo har alle førsteklassinger gratis deltidsplass på SFO. Ved flere skoler i områder med levekårsutfordringer har også eldre elever dette tilbudet.

ØNSKER GRATIS SFO: Byråd Linn-Kristin Engø mener at dårlig økonomi hindrer barn i å delta på tilbudet etter skoletid. Bård Bøe

Byråden: – Pengene avgjør for mange

Som byråd har Linn-Kristin Engø besøkt en rekke skoler i kommunen.

Hun forteller at flere SFO-ansatte beskriver situasjoner der barn står utenfor og ser inn på klassekameratene som leker etter skoletid.

– For mange familier er det faktisk pengene som avgjør om de kan sende barna på SFO eller ikke, sier hun.

I dag kan familier med en samlet inntekt på mindre enn 479.417 kroner søke om redusert foreldrebetaling. Engø ønsker å heve denne grensen, men mener likevel at gratis SFO er den beste løsningen.

– Uansett hvor man setter inntektsgrensen for redusert betaling, så er det noen som vil tjene akkurat litt for mye til å få støtte. Jeg tror ikke at et par som tjener 400.000 kroner hver, har tre barn og et stort huslån opplever at de har god råd, sier Engø.

– Men hvorfor skal kommunen sponse de familiene som har mer enn nok penger til å betale for SFO selv?

– Det spørsmålet kan stilles ved alle offentlige tjenester som er gratis. Mange familier har råd til å betale for sykehus og skole selv, men gjør det ikke likevel. Fellesskapet vårt styrkes ved at inntekten ikke er avgjørende for tilgangen til slike goder, sier Engø.

UENIG: Høyres Marte Leirvåg mener kommunen først og fremst skal betale SFO-regningen for dem som har minst. Bard Boe

– Feil prioritering

Høyre er kritisk til forslaget om å gjøre SFO gratis for alle de yngste elevene. Marte Leirvåg peker på at pengene først og fremst må brukes på dem som trenger det mest.

– Arbeiderpartiet vil betale regningen, også for dem som kan betale den selv. Dette mener vi er en feil prioritering, sier Leirvåg.

Høyre ønsker heller å heve inntektsgrensen for redusert foreldrebetaling på SFO.

Leirvåg understreker at en slik ordning er betydelig billigere og mer treffsikker enn det Arbeiderpartiet foreslår. Gratis SFO for førsteklassingene i Bergen har en prislapp på 50 millioner kroner.

– De pengene som blir til overs vil vi bruke på flere lærere og bedre innhold i skolen, sier Leirvåg.