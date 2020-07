Hollywood-vikinger i Hardanger

Det var årets store filmbegivenhet i Norge i 1957. Ingen tvil. Hollywood-filmen «The Vikings» ble spilt inn i Hardanger!

Tre av Hollywoods største filmstjerner – Kirk Douglas, Tony Curtis og Ernst Borgnine – landet på Flesland i juni 1957. Foto: ALLE BILDER: KNUT OMDAL

I mai 1957 ble Maurangerfjorden inntatt av vikinger med plastikkhjelmer og gummisverd. Hollywoods mest glitrende stjerner var med på leken.

Men før de dalte ned i Hardanger, var de en svipptur innom Bergen. Bare navnene fikk elleville bergensjenter til å dåne da de landet på Flesland: Kirk Douglas, Tony Curtis og Ernest Borgnine.

«Kirk på sykkel i Fjellveien», kunne BT fortelle dagen etter. Da hadde filmstjernene slått seg løs med hummer og røykelaks på Bellevue om kvelden. Etterpå hadde de gitt seg god tid med autografjegerne som ventet utenfor.

På vei hjem til Hotell Orion hadde Kirk Douglas lånt en sykkel, og gitt en liten oppvisning på to hjul i Fjellveien.

Kirk Douglas skriver autografer på harde livet utenfor Bellevue i juni 1957. Foto: BIRKHAUG OG OMDAL

Det var imidlertid Tony Curtis som hadde fått mest oppmerksomhet. Kanskje ikke så rart, ettersom selveste Marilyn Monroe hadde lagt seg flat for ham noen år tidligere.

Stjernetrioen forlot Bergen allerede neste dag, fordi været i Hardanger var blitt perfekt for filming.

Den amerikanske filmstjernen Janet Leigh bar den kvinnelige hovedrollen i vikingfilmen. Her skriver hun autografer ved ankomsten i Bergen i juni 1957. Foto: BIRKHAUG OG OMDAL

Lokale statister

På Maurangsnes i Kvinnherad var det blitt bygget en slags vikingleir. Derfra hadde BT i mai rapportert at «Årets filmbegivenhet – «The Vikings» – har erobret Hardangerfjorden fra Ulvik til Norheimsund med skjegg og stubb».

Hundrevis av lokale statister hadde fått jobb som vikinger. Og de jobbet hardt. «Time is money», fortalte BT.

Det ble filmet fra klokken åtte om morgenen til klokken ni om kvelden, søndag som hverdag.

De to vikingprinsene i dramatisk duell. Tony «Eric» Curtis til venstre, Kirk «Einar» Douglas til høyre. Bemerk at Kirk Douglas står på en kasse for å komme opp i høyde med Tony Curtis. Foto: Birkhaug og Omdal

En gruppe statister poserer for BT-fotografen om bord i et av vikingskipene. Foto: BIRKHAUG OG OMDAL

Men helt knirkefritt gikk det ikke. Mange av statistene var misfornøyde med de lange arbeidsdagene, noen med betalingen også.

Helt overens med en gruppe danske «vikinger» kom de lokale helter heller ikke.

To statister i heftig sverdkamp. Foto: BIRKHAUG OG OMDAL

Vikingskip med motor

BTs utsendte hadde registrert at vikingskipene seilte like godt i motvind som i medvind – takket være godt skjulte motorer. Skipene «Tordenkilen» og «Nordavinden» var bygget ved Lundegrend i Tysnes og Askvik i Os i mars 1957.

BTs utsendte journalist var imponert over opplegget. Opptil fem hundre mennesker kunne være i sving i tolv timer bare for et tre minutters opptak.

Ute i fjorden lå marinens minesveiper «Robin Hood» som vaktbåt og passet på at det ikke kom forstyrrende trafikk sjøveien.

Vikingskipene seiler inn Maurangsfjorden. Foto: BIRKHAUG OG OMDAL

Vikingskipene såg ekte ut, men bak i venstre hjørne har en HSD-ferge klart å snike seg med på bildet. Foto: Birkhaug og Omdal

Slik mente de amerikanske filmfolkene at et vikinghus måtte ha sett ut. Foto: BIRKHAUG OG OMDAL

På Maurangsnes i Hardanger ble det bygget en kopi av en vikingleir. Foto: BIRKHAUG OG OMDAL

I filmen spilte Kirk Douglas og Tony Curtis de to prinsene «Einar» og «Eric». Under innspillingen bodde de på Tunold Turisthotell på Fosse i Strandebarm.

Hit valfartet unge jenter fra hele Hardanger. To av dem, Emely Sundseth-Pedersen og Astri Dyrkorn, syklet en lørdag de tre milene fra Norheimsund bare for å få et glimt av heltene sine.

De ble belønnet med en vals med Hollywood-stjernene under lørdagsdansen på hotellet.

Når det begynte å regne søkte filmstjernene ly under parasollen. Tony Curtis til venstre, Kirk Douglas til høyre. Foto: BIRKHAUG OG OMDAL

En vikingstatist benytter en pause til å trille barnevogn. Foto: BIRKHAUG OG OMDAL

Det spises tørket sild. Statist Nils Eriksen (73) fra Austrepollen i forkant. Foto: BIRKHAUG OG OMDAL

Viking-premiere i New York

Filmen hadde verdenspremiere i New York i juni året etter, i forbindelse med en «Viking-uke». «Godt spill og spennende handling», skrev amerikanske aviser.

Norgespremiere var det i Konsertpaleet i november 1958. Mye god norgesreklame, ble det slått fast. «Karsk underholdning i til dels praktfulle omgivelser», skrev BTs anmelder. Og la til: « ... det står en gaus av blod og svir og voldtekt fra kinoduken.»

Kirk Douglas poserer i Hardanger-natur. Foto: BIRKHAUG OG OMDAL