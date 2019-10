Dyrene til Birte ble stjålet og drept

– Dette må være syke folk, sier bonde Birte Larsen.

FORTVILET: Bonde Birte Larsen synes det er fortvilende at noen har stjålet dyrene hennes for å drepe dem. Tuva Åserud

Tidlig tirsdag morgen oppdaget Birte Larsen at det hadde vært innbrudd inne hos dyrene på Bergen strutsefarm. En kaninmor med fem unger var borte vekk, det var også en drektig kanin. I tillegg var alle marsvinene forsvunnet fra gården.

Bonden varslet politiet som kom til gården i Fyllingsdalen for å undersøke hva som hadde skjedd. Det var BA som først omtalte tyveriet.

– Så fikk jeg vite at en turgåer hadde funnet seks av kaninene ved drikkevannet i Krohnegården. De var slått i hjel, eller druknet. En av kaninene var kuttet strupen på. Alle var våte, forteller Birte Larsen.

En av kaninungene er fremdeles savnet, det samme er de syv marsvinene.

DØD: Denne drepte kaninen var en av seks døde kaniner som ble funnet ved drikkevannet i Krohnegården tirsdag. Privat

– Politiet har vært og samlet sammen kadavrene som lå slengt ved drikkevannet. En politipatrulje kom med en gang, forteller Larsen.

Hun har arbeidet som bonde på full tid ved Bergen strutsefarm i 21 år, og har aldri opplevd noe liknende før.

– Hadde de stjålet dyrene for å ha dem som kjæledyr, kunne jeg ha forstått det. Men å stjele dem for å drepe dem, det er sykt. Da er man ikke ved sine fulle fem, sier Larsen.

DREPT: Bonden fant favoritthanen hodeløs inne i et bur. Tuva Åserud

Inne i løen i morges fant hun også en hodeløs høne i en blodpøl. Den hadde blitt mobbet av de andre hønsene og fikk derfor være alene ute i gangen.

– Men det verste var da jeg fant den fineste hanen min slengt inne i et bur, hodet hans var kappet av. Da tenkte jeg at dette må være syke folk, sier bonden.

TOMME BUR: Marsvinene forsvant i løpet av natt til tirsdag. Tuva Åserud

I tillegg til de drepte dyrene, forteller Larsen at politiet også har tatt med seg en sigarettstump som hun fant inne på gulvet i løen.

– Jeg har snakket med naboene, men de har ikke hørt noe spesielt i løpet av natten eller kvelden i går. Derfor tror jeg ikke dette er folk som har kommet hit på motoriserte kjøretøy, sier bonden.

– Fortvilet

– Hva tenker du om det som har skjedd?

– Først ble jeg overrasket, så fortvilet. Barna som kommer hit for å feire bursdager, eller være sammen med dyrene pleier å få holde på en kaninunge eller en marsvinunge. Skal jeg måtte fortelle barna hva som har skjedd, sier Larsen.

Hun forteller at hun også savner to eller tre av gårdskattene. Men foreløpig har ikke bonden hatt tid til å lete etter dyrene, så hun vet ikke om kattene også er stjålet.

FÆRRE I FLOKKEN: En høne og en hane ble drept inne på strutsefarmen mandag kveld eller i løpet av natt til tirsdag. Tuva Åserud

Etterforskningsleder Svein Føllesdal ved Bergen vest politistasjon sier til BT at han ikke kan huske en tilsvarende sak med et slikt omfang i løpet av de over 30 årene han har arbeidet i politiet.

Politiet: – Forferdelig

– Dette er en forferdelig ting å gjøre. Stjele dyrene for å ta livet av dem på denne måten, er en forferdelig handling. Bare for å gjøre det, uten noe mål og mening, sier Føllesdal.

Han forteller at politiet har opprettet anmeldelse.

– Antakelig blir det dyrepolitiet i Florø som vil ta seg av denne saken, sier etterforskningslederen.