Nå er vinteren her

Den tidligste sesongåpningen på Voss Resort Fjellheiser siden 2002.

FØRSTE DAGEN: I terrenget er det bare 15 centimeter snø, men effektive snøkanoner har sørget for å få skiføret i bakken på plass. Hunnalvatn Media/Jon Hunnålvatn Tøn

– I går hadde vi 700 gjester og god stemning i bakken, sier daglig leder ved Voss Resort Fjellheiser Anna Bryn.

Foreløpig er det bare 15 centimeter natursnø, men kuldegradene forrige helg fikk fart på produksjonen av kunstsnø.

I løpet av fire dager fikk skianlegget på plass hele 80.000 kubikkmeter snø.

Ikke siden 2002 har de kunnet åpne så tidlig som midten av november.

MANGE GJESTER: 700 mennesker tok turen til Voss Resort Fjellheiser på lørdag. Foreløpig er det Trollbakken, Voss Gondol og Tråstølheisen som har åpnet. Hunnalvatn Media/Jon Hunnålvatn Tøn

– Vanligvis prøver vi å få startet opp den første helgen i desember, så dette er uvanlig og veldig gledelig, sier Anna Bryn.

For to år siden kom det nye snøanlegget til 30 millioner kroner på plass. Dette gjør at produksjonen av kunstsnø kan skje raskere enn tidligere.

Med en værmelding som lover snø den kommende uken ser Anna Bryn frem til en lang og god skisesong.

– Vi gleder oss, sier hun.

STENGT: I Myrkdalen er det foreløpig ingen heiser i drift, men de ivrigste tar turen likevel. Jan Petter Svendal

Stengt i Myrkdalen

I Myrkdalen har sesongen fortsatt ikke kommet i gang. Årsaken er byggingen av et nytt snøanlegg som har tatt litt lengre tid enn forventet.

– Det er irriterende at vi ikke får laget snø akkurat nå, men vi regner med å åpne om ikke så altfor lenge, sier daglig leder i Myrkdalen Fjellheisar AS John Ivar Norheim.

Heller ikke her er det mer enn 10–15 centimeter natursnø i terrenget.

– Så snart det kommer mer snø, og vi får muligheten til å lage litt kunstsnø, så vil vi åpne, sier Norheim.