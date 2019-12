Nygårdsparken først ferdig til påske

Problemer med søylene i klatreløypen i Nygårdsparken har ført til forsinkelser. De blir først ferdig tre måneder etter planen.

SØYLENE I KLATRELØYPEN: Slik ser det ut nå fra Flagghaugen ned mot Olaf Ryes vei. Plasseringen av søylene i forhold til trærne har skapt forsinkelser. Foto: Tor Høvik

Det graves og monteres fortsatt i øvre del av Nygårdsparken. Fra Flagghaugen skal det gå en klatreløype ned mot Olaf Ryes vei på Møhlenpris siden.

Arbeidet skulle vært ferdig til nyttår, men er forsinket.

Ferdig til påske

– Hvorfor er det forsinket?

– Det har vært en seig prosess. Det er detaljplasseringen av søylene i klatreløypen som har skapt problemer. Søylene må plasseres nennsomt i forhold til trærne, slik at de ikke skader røttene. Når en flytter på søylene har det skapt utfordringer i forhold til konstruksjonen på klatreløypen, sier teamleder Knut Hellås i Bymiljøetaten i Bergen kommune.

Veien ned mot Hulen i Olaf Ryes vei er stengt på grunn av gravearbeidene.

KLATRELØYPEN: Slik skal klatreløypen se ut når den blir ferdig. Foto: Uniqua

FLAGGHAUGEN: Slik blir Flagghaugen når den står klar. Da skal klatresone, hengekøyeanlegg og lekestativer være ferdig montert. Foto: Bergen kommune

Oppe på Flagghaugen monteres det benker og lages en lekepark for de minste. Tanken er at familier kan være der mens de større barna boltrer seg i klatreløypen.

Det monteres også seks treningsapparater rundt omkring i den øvre delen av parken.

– Hvor mye er dere forsinket?

– Slik det nå ser ut nå vil entreprenøren være ferdig med alt sitt arbeid til påske, sier Hellås.

– Når kan denne delen av parken bli åpnet?

– Åpningsdatoen er ikke fastsatt, men alt arbeid med montering skal være ferdig da.

BRATT: Plasseringen av søylene har forsinket arbeidet, fordi en ikke skal skade røttene til trærne. Foto: Tor Høvik

Opprustning av nedre del

– Er det mer arbeid som skal gjøres i Nygårdsparken?

– Ja, vi skal også seinere i år gjøre en opprustning av den nedre delen av Nygårdsparken. Her skal belysningen bedres og fonteneanlegget oppgraderes. I tillegg er det en del problemer med overvann, så vi må se på dreneringen, sier Hellås.

Han understreker at dette er en historisk park, og at de har et godt samarbeid med Byantikvaren og Fylkeskonservatoren om hva som skal gjøres.

PLANEN: Slik skal leke og treningsparken i Nygårdsparken bli. Skulpturen merket med oransje ring, er tatt ut av planen. Foto: Bymiljøetaten

FORTSATT GJERDET INN: Flagghaugen er fortsatt inngjerdet. Det arbeides med å bygge lekepark og det skal settes opp benker på toppen. Foto: Tor Høvik

VEIEN STENGT: Veien fra parken ned mot Hulen er stengt. Den vi åpner seinest til påske. Foto: Tor Høvik

Parken stengte i 2014

Den 25. august i 2014 ble Nygårdsparken stengt. Da ble de rusavhengige stengt ute fra den beryktede russcenen i parkens øvre del, og området gjerdet inn.

De rusavhengige ble fordrevet til andre områder i byen, og kriminaliteten gikk samlet sett ned i en periode etter stengningen.

Det første området i øvre del av parken med svanedammen ble åpnet i september 2017. Det inneholder mellom annet nytt kaféområde, nye fontener, trampoliner og ny belysning.

PARKEN STENGT: Slik så det ut i øvre del av Nygårdsparken i februar 2017. I september 2017 åpnet den og veiene inn gjennom parken ble åpnet. Foto: Vegar Valde

PUSSET OPP: Nygårdsparken har vært under oppussing i lang tid. I september 2017 åpnet en del av parken igjen. Her er byråd Erlend Horn på tur ved svanedammen. Foto: Bård Bøe

Parken åpnet i 1885

Nygårdsparken ble anlagt etter initiativ av folkehelselegene Joachim Georg Wiesener og Klaus Hanssen. I 1880 stiftet de Nygaards Parkselskab. Parken ble åpnet i 1885.

Parken er utformet i tilnærmet engelsk landskapsstil, etter en konkurranse vunnet av den danske gartneren S. Lund Leiberg.

Den har buede spaserveier, krumme dammer og tre broer med høye spenn.

Arbeidet ble finansiert av Brennevinssamlaget.

PARTI AV ØVRE DEL: Slik så denne delen av parken ut like etter at den var åpnet. Bildet er tatt mellom 1882 og 1889. Foto: Knud Knudsen, Billedsamlingen, UB

NYGÅRSPARKEN: Øvre del av parken med bygningene rundt fotografert mellom 1880 og 1900. Foto: Knud Knudsen, Billedsamlingen, UB

NYGÅRDPARKEN: Bildet tatt mellom 1895 og 1905. Foto: UKJENT, Billedsamlingen, UB

