I løpet av noen få minutter sank fritidsbåten på 95 meters dyp utenfor Tomrevika i Vågsøy.

Operasjonssentralen i Vest politidistrikt ble varslet om forliset klokken 21.10 tirsdag kveld.

Om bord i den 20 fot store Tobias-fritidsbåten med et lite styrehus foran, var 62 år gamle Ole Midtgård fra Måløy, og en ferierende kvinne i 50-årene fra bergensområdet. De hadde vært ute på sjøen i tre-fire timer da det oppsto problemer.

Det var Firda som først omtalte saken.

– Her er noe galt

– Vi var ferdige med å dra opp teinene og skulle slippe dem ut igjen, da jeg så at det var vann på dekk. «Her er det noe som er galt», sa jeg, forteller Ole Midtgård til BT.

Han ga kvinnen beskjed om å styre mot land, mens han forsøkte å lempe ut igjen de 14 teinene de hadde om bord.

Men etter å ha fått ut tre-fire av teinene, forsto han at han ikke kom til å rekke det. De tok på seg redningsvester og gjorde seg klare til å evakuere. De forsøkte å gå mot land så lenge den innenbords motoren gikk. Da den stanset, befant de seg om lag 200 meter fra land, utenfor en bukt ved Tomrevika i Vågsøy.

Hoppet i havet

Siste gang Midtgård så på ekkoloddet, viste det 95 meter. Da de skjønte at båten begynte å synke, visste de at de måtte hoppe i havet for ikke å bli tatt med i dragsuget. Tilfeldigvis var det en tysk seilbåt i nærheten, og mannen som var om bord, oppdaget hva som var i ferd med å skje.

– Jeg prøvde å vinke til han, og han så oss. Det gikk cirka fem minutter før båten sank. Og etter fem minutter i vannet, ble vi plukket opp i seilbåten. Mannen hadde en badestige som han slapp ned, slik at vi kunne klatre om bord, sier Midtgård.

– Var du redd?

– Nei, om det ikke hadde vært en båt i nærheten, så kunne vi ha svømt i land. Jeg hadde flyteelementer i oljeklærne i tillegg til seilervest, og hun hadde vanlig flytevest, så vi var godt sikret, sier 62-åringen som dagen etter forliset er tilbake i jobben som bussjåfør.

Da båten gikk ned, hadde de fisket etter brosme og dessuten fått 10–12 kilo med sjøkreps som forsvant i dypet.

– Er det din båt?

– Nei, den er svogeren min sin. Han visste ikke om han skulle le eller grine da jeg fortalte ham hva som hadde skjedd. Han hadde forsøkt å selge den en stund og sa – «Nå har jeg i alle fall solgt den!»

– Hvordan går det med kvinnen som var med deg på sjøen?

– Hun var i veldig fin form i går kveld. Da spiste hun ovnsbakt laks og timian-poteter hjemme hos konen min og meg, sier Midtgård.

– Gikk fryktelig fort

Politioverbetjent Nils Bakke ved Vågsøy lensmannskontor snakket med dem etter forliset tirsdag kveld.

– Det gikk fryktelig fort. I løpet av noen få minutter sank båten. Foreløpig har vi ingen forklaring på hvorfor båten begynte å ta inn vann, men det må ha vært en ganske stor og akutt lekkasje, sier Bakke.

– Var de preget av det som hadde skjedd?

– De tok det med imponerende stor ro. De fortalte at de ville ha klart å svømme inn til land, men de var veldig glade for at båten kom, sier Bakke.

Ingen av dem trengte legetilsyn etter å ha hoppet i havet. Seilbåten fraktet dem inn til land i Måløy, der konen til Midtgård hentet dem.

Politiet har opprettet en undersøkelsessak etter forliset, som er vanlig i slike saker.