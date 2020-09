Idar Vollvik beklager feilmerking av munnbind

52-åring mener at etterforskningen vil vise at han handlet i god tro.

Idar Vollvik er siktet for feilmerking av munnbind. Foto: VEGAR VALDE (ARKIV)

Vollvik ble onsdag løslatt etter å ha overnattet i arresten.

Politiet aksjonerte dagen før mot lokalene til Vollviks firma Vovi AS. Han ble samme dag siktet for å bevisst ha feilmerket sivile munnbind som medisinske.

Politiet har siden uttalt at mistanken mot Vollvik er styrket. Torsdag forklarer han seg i en pressemelding.

– Feil gjør vi alle sammen, men kunsten er å lære av feilene – slik at de ikke gjentar seg, skriver han.

Vollvik nekter for at han handlet med forsett, men skriver at han tar ansvar for at munnbindene ikke var riktig merket.

– Jeg må også dypt beklage det inntrufne i forhold til kunder som allerede har mottatt munnbind med feil merking eller som har måttet vente på sine bestillinger, skriver han.

Tar selvkritikk

I pressemeldingen forteller 52-åringen at firmaet 19. august mottok et parti med munnbind etter å ha bestilt og fakturert for type 1 munnbind. Han tilføyer at de muligens ikke har mottatt det de har bestilt.

– Disse munnbindene ble følgelig også solgt videre som type 1 munnbind. Noen av kartongene/eskene hadde vannskader, noe som førte til at vi pakket om munnbindene i nye esker, sier han.

Ifølge Vollvik ønsket enkelte kunder også mindre forpakninger, noe som gjorde at han leide inn folk til å hjelpe til med å pakke disse.

– Vi har i ettertid lært at vi må være mere presise i denne merkingen mht. lot-nr. datostempling osv. og vi tar full kritikk for at vi ikke har vært nøye nok her, skriver Vollvik.

– Dramatisk å få politiet på døren

Da politiet aksjonerte mot Vovis lagre i Bergen var firmaet ifølge Vollvik allerede i gang med å informere kunder som hadde fått tilsendt munnbind om at de ikke hadde den kvaliteten som koden på kartongene indikerer.

– Både for meg og mine medarbeidere var det dramatisk å få politiet på døren, men med bakgrunn i viktigheten av at det i medisinsk sammenheng kun blir benyttet såkalte medisinske munnbind, var dette helt forståelig, skriver han.

52-åringen forteller også at de ikke har mottatt bestillinger eller levert medisinske munnbind til sykehus, legekontorer, eller andre som i sin virksomhet forutsettes kun å benytte medisinske munnbind.

Tror etterforskningen vil renvaske han

Politiet har tidligere understreket at de mener det handler om store mengder munnbind, men ifølge Vollvik er det kun et vareparti det dreier seg om.

Vollvik skryter ellers av politiet, som han mener har gjort en grundig jobb med å komme til bunns i omstendighetene i saken, og tilføyer at firmaet ønsker å samarbeide med politiet.

– Når siktelsen mot meg som daglig leder likevel er opprettholdt, skyldes det at påtalemyndigheten mener jeg og mine medarbeidere med forsett foretok feil merking av kartongene. Jeg føler meg imidlertid overbevist om at den videre etterforskning vil vise at vi handlet i god tro, skriver han.